Antonela Roccuzzo “responde” con una foto a la supuesta infidelidad de Messi con modelo paraguaya

Una guapa modelo paraguaya contó sobre su supuesto encuentro con Lionel Messi cuando el argentino aún vivía en Barcelona.

Más de 270 mil reproducciones acumula el video de 45 segundos viralizado en Twitter, en el que Milena Foradaca cuenta su supuesta anécdota con el jugador argentino, a quien habría rechazado.

Alcalde de Madrid se pronuncia sobre el fichaje de Mbappé luego de la visita del Emir de Qatar a España

El clip consiste en una videollamada de cuatro amigas y ahí la paraguaya relata que el delantero la estuvo “tanteando”, pero ella se negó a conocerlo porque está casado.

“Viene el jefe ahí y me dice que Messi quiere estar conmigo. Yo me quedé sorprendida. Y después vino nomás ya él a hablarme”, confiesa Milena. “Me intentó ahí levantarme a muerte, y yo ¡no! Obviamente, no, a mí no me gusta, el tipo está casado también. Mala onda es. Estuvo con otra chica”, dijo Foradaca.