Dani Alves salió de prisión para volver a su casa y se encontró con lo peor: “Una sorpresa desagradable”

“Se encontró con una sorpresa desagradable para él y es que no se encuentra su esposa, Joana Sanz, que tomó sus pertenencias y dejó la casa el último domingo. Sabemos que Joana no quiere volver con su esposo y esto lo está llevando muy mal Alves, que está golpeado anímicamente”, asegura el medio catalán.

En su momento, la influencer anunció la separación con el futbolista en sus redes sociales, pero este nunca firmó los documentos para el divorcio.

“Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida”, declaraba Sanz.

Joana ha preferido guardadr silencio sobre la libertad provisional de Alves, pero su salida de la mansión que compartieron juntos es toda una señal de que no quiere saber nada del brasileño.