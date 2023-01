El duro mensaje de la esposa de Dani Alves tras ser enviado a la cárcel por agresión sexual: “He perdido dos pilares”

Por ello, la bella modelo decidió responder a esta acción, pero no en los micrófonos sino a través de las redes sociales.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana”, escribió en una historia de Instagram.

Además añadió: “apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias”, lamentó.