El nuevo testimonio de la presunta víctima de Dani Alves: “Me levantó el vestido y le dije ‘no puedo, me tengo que ir’, y empezó a decir muchas cosas”

La supuesta víctima ha vuelto a declarar, según dio a conocer el programa ‘En boca de todos’. El citado medio recogió el nuevo testimonio de la joven, en donde dio más detalles del encuentro que tuvo con el exjugador.

“Se me acercó y me dijo: ‘¿Es que no sabes quién soy?’. Y yo: ‘No’. Me dijo: ‘Me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet’. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: ‘¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?’. Pensé de todo en muy poco rato”, comenzó diciendo.

“En ningún momento sabía dónde iba. Él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima: ‘No sé si voy’. Y me dijo: ‘Bueno, pues no pasa nada, y me hizo el gesto de vete y ya está’. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él”, agregó la acusadora.