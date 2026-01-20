David Beckham se pronuncia sobre el escándalo que sacude a su familia: "Mis hijos cometen errores"

<b>David Beckham</b> afirmó este martes que sus hijos cometen errores en las redes sociales, pero consideró que a veces "tienes que dejarles cometer esos errores". Unas declaraciones que llegan después de que su hijo <b>Brooklyn </b>acusara a sus padres de provocarle ansiedad y de interferir en su relación con su mujer, <b>Nicola Peltz</b>."No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", señaló ayer <b>Brooklyn Beckham</b>, de 26 años, en un largo comunicado en Instagram en el que lamenta que "las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones no auténticas han sido parte integral de la vida en la que nací".