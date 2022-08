Denuncian a Wanda Nara por trata de persona y reducción a la servidumbre: Así respondió la polémica argentina

La vida de Wanda Nara parece ir de escándalo en escándalo. La mujer del futbolista Mauro Icardi está involucrada en nuevo problema en su país, Argentina.

La modelo y representante tiene una denuncia por parte de su exempleada del hogar, Carmen Cisnero, quien la acusa de trata de persona y reducción a la servidumbre.

Piden a Florentino Pérez que nunca fiche a Mbappé para el Real Madrid y así fue su sorpresiva respuesta

Según la ex empleada, Nara le debe dinero de tres años atrás: “Yo estaba sola, ellos estaban en París y nunca me preguntaban nada. Una vez me dio un ataque de pánico a la noche y llamé al señor que corta el pasto, me llevó a su casa hasta que se me pasó”, contó.

Sin embargo, los problemas no se quedan ahí. Tal y como cuenta Carmen, Wanda Nara le hizo una falsa de trabajo en Italia y que se quedó “sola en el medio del campo”, sin pasaporte ni cobertura social.