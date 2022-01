$!En su estado puro: Cristiano Ronaldo explica por qué le niega un celular a su hijo y el consejo a las nuevas generaciones

‘‘Se la pasa todo el tiempo preguntándome si puede tener un celular y yo le respondo que aún falta un rato. Es cierto que esta generación va un paso por delante de la nuestra y tenemos que saber utilizar las nuevas tecnologías, pero no podemos ser obsesivos. Podemos usarlo, pero no todo el tiempo”, explicó Cristiano en un tema ligado a la salud en la Expo Dubái.

Seguidamente le dio un consejo a las nuevas generaciones: “La salud es lo más importante que tenemos, y hay que cuidarla. Debemos vigilar cómo alimentamos el cuerpo y la mente”.

No le gusta que se alimente de comida chatarra

Ronaldo ya había evidenciado su disgusto por ver a Cristiano Jr. consumir comida chatarra, aunque en ese caso no lució tan estricto como esta ocasión con los celulares, ya que lo vio como algo normal entre los niños.

‘‘Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe Fanta y Coca Cola, y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años”, manifestó en diciembre de 2020.

Cristiano Ronaldo se encuentra disfrutando de Dubái, donde festejó el cumpleaños 28 de su pareja, Georgina Rodríguez, quien estrenó su serie en Netflix esta semana y se ha convertido en una de las más vistas en todo el mundo.