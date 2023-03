Georgina y sus íntimas confesiones sobre Cristiano Ronaldo: lo duro de perder un hijo y el mejor regalo que le dio CR7

Rodríguez recordó cuando conoció a Cristiano y el momento que sintió el flechazo con el hombre de su vida: “Es un hombre guapísimo, cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo. Yo poca porque no le estaba atendiendo, en el momento que dejé de atender a una señora, me iba para casa y entraba él. Sentí mariposas”.

“Este año para mi cumpleaños me regaló su tiempo porque normalmente coincide con partidos, me sentí súper feliz”. Y aclaró: “No es muy materialista. Le he regalado tres coches y ya no le regalo más, no es original”. Además, afirmó que el dinero no la cambia, pero que le permite “ayudar” a su familia y amigos. “Eso es muy gratificante para mí”, reconoció.

El mensaje de Georgina Rodríguez que causó indignación

Sobre el rotundo cambio que tuvo su vida cuando Cristiano llegó a su vida dijo: “Me tuve que cambiar de tienda, pero cada vez que había un partido en el Santiago Bernabéu, todos venían a hacerse fotos. Llegó el momento en que no pude continuar”. También admitió que no le gustaba el fútbol hasta que lo conoció a CR7. “Siempre me gustó el ballet y trabajaba, por mis horarios no podía ir a partidos”.