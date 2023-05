Polémico creador de contenido dice que su trabajo es más difícil que el de un jugador de NBA

No te preocupes si no sabes quién es Adin Ross. Este excéntrico creador de contenido es muy popular en Estados Unidos, y antes de que lo pienses, no, no se trata de un jugador de videojuegos, él simplemente hace vlogs y habla con sus espectadores o con invitados en sus streams en la plataforma de Kick, que es la competencia menos famosa de Twitch.

Hace poco, Ross tuvo la oportunidad de conectarse en directo con Dennis Schröder, jugador de Los Ángeles Lakers, con quien habló de todo un poco, desde su carrera hasta cosas banales y hasta vulgares. Pero el punto más álgido de la conversación se produjo cuando Ross declaró que su trabajo de streamer es mucho más demandante que el de un deportista profesional.