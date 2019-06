Wanda Nara revela cómo nació su relación con el futbolista Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi son una de las relaciones más polémicas del deporte. Ambos se unieron ya hace algunos años y generó mucho comentarios que involucraron a Maxi López, ex pareja de la modelo.

Tras finalizar su relación con López, Wanda comenzó a conocer a Icardi que la flechó desde el primero momento que le comenzó a hablar sobre él.



La hermosa modelo reveló en una entrevista para el diario L'Equipe cómo nació su relación con el delantero del Inter de Milán que en aquel tiempo jugaba para la Sampdoria.





"Tenía 26 años cuando me divorcié. Estaba en Sicilia y mis dos últimos hijos aún eran muy pequeños. Mauro se hizo amigo mío y terminamos juntos sin darnos cuenta, a pesar de que tenía seis años menos que yo y parecía poco probable que pasase", comenzó diciendo.



Y cerró: "Desde el primer momento me dijo que no quería jugar conmigo, que quería una relación seria".