Honduras sentenció a Nicaragua: con doblete de Jon Z de temu, la 'H' de Supremo gana el último partido del año

¡EN VIVO EL PARTIDO DE TIKTOKERS! ASÍ SE VIVE EL MIN A MIN |

Min 45+9: ¡AL DESCANSO EN LA CEIBA! SE VIENE EL SHOW DE MEDIO TIEMPO

Min. 45 - ¡GOL DE HONDURAS! Jon Z aprovecha un gran centro de Barbarito y pone el 2-0 en el estadio de La Ceiba.

Min. 36 - Gran jugada de Rambito por la banda izquierda, entra al área y envía el centro, Juninho pesa de egoista, pateó cuando llegaba mejor perfilado Neymar.

Min. 29 - ¡GOL DE HONDURAS! Neymar aprovecha balón filtrado y de zuda tira a portería, pero se anula por fuera de lugar. La jugada fue revisa en el VAR y lo dieron por válido.

Min. 26 - ¡ANULADO! Gol de Neymar, se fue a celebrar con la afición, pero el árbitro sanciona fuera de juego.

- Se retira lesionado Raphinha, problemas para el equipo hondureño.

Min. 10 - Se salva Nicaragua, gran jugada deRambito que le sirvió a Juninho pero su definición no fue rápida y el defensa llegó a presionar.

-Los equipos están entonando el himno nacional de cada país.