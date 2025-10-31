Farándula

Honduras sentenció a Nicaragua: con doblete de Jon Z de temu, la 'H' de Supremo gana el último partido del año

La selección de tiktokers de Honduras volvió a la competencia y lo hizo ante Nicaragua, un rival al cual ya venció

finalizado
Honduras
Honduras
3
Nicaragua
Nicaragua
1
  • Honduras sentenció a Nicaragua: con doblete de Jon Z de temu, la 'H' de Supremo gana el último partido del año
2025-10-31

¡EN VIVO EL PARTIDO DE TIKTOKERS! ASÍ SE VIVE EL MIN A MIN |

Min 45+9: ¡AL DESCANSO EN LA CEIBA! SE VIENE EL SHOW DE MEDIO TIEMPO

Min. 45 - ¡GOL DE HONDURAS! Jon Z aprovecha un gran centro de Barbarito y pone el 2-0 en el estadio de La Ceiba.

Min. 36 - Gran jugada de Rambito por la banda izquierda, entra al área y envía el centro, Juninho pesa de egoista, pateó cuando llegaba mejor perfilado Neymar.

Min. 29 - ¡GOL DE HONDURAS! Neymar aprovecha balón filtrado y de zuda tira a portería, pero se anula por fuera de lugar. La jugada fue revisa en el VAR y lo dieron por válido.

Min. 26 - ¡ANULADO! Gol de Neymar, se fue a celebrar con la afición, pero el árbitro sanciona fuera de juego.

- Se retira lesionado Raphinha, problemas para el equipo hondureño.

Min. 10 - Se salva Nicaragua, gran jugada deRambito que le sirvió a Juninho pero su definición no fue rápida y el defensa llegó a presionar.

-Los equipos están entonando el himno nacional de cada país.

Honduras sentenció a Nicaragua: con doblete de Jon Z de temu, la 'H' de Supremo gana el último partido del año

-"Volveremos a celebrar juntos": Polache cierra su perfomance con la canción en busca de la clasificación a un nuevo Mundial.

-Polache aparece en escena para ponerle ritmo a la noche y a la previa del partido cantando "se va a armar la potra".

Honduras sentenció a Nicaragua: con doblete de Jon Z de temu, la 'H' de Supremo gana el último partido del año

-Es un llenazo en el estadio Ceibeño, como pocas veces se ha visto. Gran ambiente y fiesta se vive en el escenario deportivo.

Honduras sentenció a Nicaragua: con doblete de Jon Z de temu, la 'H' de Supremo gana el último partido del año

-Salen los equipos de Honduras y Nicaragua para realizar el respectivo calentamiento antes del inicio del partido. Llenazo en el estadio Ceibeño.

Honduras sentenció a Nicaragua: con doblete de Jon Z de temu, la 'H' de Supremo gana el último partido del año

¡Llegó el Rey de los tiktokers! Supremo ya está en el estadio Ceibeño comandando a su equipo para el partido contra los nicaragüenses.

Honduras sentenció a Nicaragua: con doblete de Jon Z de temu, la 'H' de Supremo gana el último partido del año

-Se reportan largas filas afuera del estadio Ceibeño para el ingreso de aficionados. Se vendieron todos los boletos, promete ser un llenazo.

-Así luce el estadio Ceibeño a poco más de una hora para el inicio del partido de Tiktokers de Honduras vs Nicaragua.

Honduras sentenció a Nicaragua: con doblete de Jon Z de temu, la 'H' de Supremo gana el último partido del año


ALINEACIÓN CONFIRMADA DE LA H TIKTOKERA |

ASÍ JUGARÁ HONDURAS: 1. La More, 17. Barbarito, 4. Loncho, 69. Jon Z, 6. Raphinha, 0.5. Rambito, 11. Mr JC, 10. Caleb, 8. Caracolito, 12. Juninho y 77. Uyuyuy.


PREVIA |

Nuevo juego amistoso de la selección de tiktokers de Honduras contra Nicaragua, en un duelo que tiene tintes de revancha para los pinoleros que cayeron 2-1.

El triunfo de los catrachos, liderados por el influencer Supremo, se dio en el estadio Nacional de Managua, capital de Nicaragua, el pasado 18 de septiembre.

Supremo aparece de rodillas en el Municipal Ceibeño y Shin Fujiyama sorprende: concentración de los tiktokers de Honduras

Ahora, la batalla está lista para que se desarrolle este viernes 31 de octubre desde las 6 de la noche y la sede oficial será por primera vez el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba.

La selección hondureña de tiktokers llega con mucha participación a este encuentro luego de sus partidos frente a El Salvador, Guatemala y su similar de Brasil, donde han sido más alegrías que derrotas.

Sin embargo, el mismo Supremo, capitán de la selección hondureña de tiktokers, informó de la convocatoria oficial para el compromiso frente a Nicaragua.

El listado: Jon Z, Rambito, Memo, Pogba, Neymar catracho, El 9 Martinez, Barbarito, los brasileños Joao, Juninho, Chaval, Supremo, La More, Davis Flow, Alonso, Stemford, Mr JC, Denguele, Caracolito, Nelson Verde, Caleb, Raphinha, La fresera, San Andrés y Chauder.

Supremo confirma lo que nadie esperaba de la 'H' tiktokera y revela lo impensado; sorprende con mensaje: "Me culpan a mí..."

Hora y canal dónde verlo

Hora del partido: 6:00 PM
Canal de Youtube de Supremo
Lugar: Estadio de La Ceiba

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Supremo
|
Honduras
|
Nicaragua
|