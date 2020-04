Milagro Flores graba video explicando el tema sobre el ex esposo de Carolina Lanza

Milagro Flores, presentadora de HCH, ha roto el silencio y mediante un video publicado en su canal de Youtube, respondió sobre las acusaciones en su contra, mismas que decían que había sido la culpable del divorcio de Carolina Lanza y su esposo Marvin Fuentes.

VER MÁS: Todas las confesiones de Carolina Lanza de su divorcio



Luego de unas polémicas declaraciones de Carolina Lanza, quien aseguró que se separó porque una compañera de canal se metió con su esposo, el blanco de las críticas fue Flores, cuya presentadora una semana después decidió hablar.

"Sí, (la infidelidad de su esposo) fue con una compañera mía", confesó Carolina en un programa del mismo HCH que se llama "Que viva la Vida".



Sin embargo, Lanza Navarro durante habló para el programa y que fue cuando reveló todo, nunca mencionó su nombre, el público fue quien comenzó a señalarla de haber sido la culpable de la ruptura.





Milagro Flores dijo que daba la cara para despejar todas las dudad y detener así las ofensas, insultos y amenazas que ha venido recibiendo a raíz de las especulaciones.

LA EXPLICACIÓN DE MILAGRO FLORES

“Nunca se ha dicho Milagro Flores es culpable… nunca se me había acusado ni se me ha mencionado; ni ahora se ha dicho Milagro Flores fue”, comenzó explicando la presentadora de HCH.



"Yo Milagro Flores no tuve ni tengo nada que ver con el ex marido de Carolina Lanza. Yo no tengo nada que ver en esa historia, por favor a mí no me metan en eso. Yo no tuve nada que ver en que se hayan separado o que se haya roto su matrimonio. No fue por mi culpa. Desconozco las causas, yo no tengo ni tuve nada que ver", afirmó la jovencita.





Aunque a su vez, la chica dijo que no tiene pruebas convencer a sus detractores, pero que deberán conformarse con su palabra. Advirtió además que si desean seguir acusándola de haber tenido una aventura con el ex de Carolina Lanza, que lo hagan con pruebas.



Milagro Flores suplicó que den por finalizado el tema y que la dejen en paz, esto por respeto a ella, sino también por familia y su actual pareja, el también presentador Christopher Hernández.

EL VIDEO DE MILAGRO FLORES