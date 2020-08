Escándalo en España por una supuesta fotografía íntima en la cama del futbolista Joao Félix  

Atlético de Madrid prepara ya su duelo de cuartos de final de la Champions League contra el Leizping, el conjunto colchonero está concentrado en por fin conseguir la 'Orejona'.

El equipo que dirige el argentino Diego Simeone, se vio envuelto en algunos problemas luego de que dos de sus jugadores, Ángel Correa y Sime Vrsaljko dieran positivos por coronavirus.



Los futbolistas son asintomáticos y están en sus casas fuera de peligro, la demás delegación del Atlético está negativa y viajará a Portugal para la Champions.

JOAO FÉLIX TAMBIÉN ES NOTICIA

Un mal entendido hizo que el jugador colchonero se viera envuelto en un escándalo protagonizado Margarida Corceiro, novia de Joao Félix en su cuenta de Instagram.



La chica subió a la red social una fotografía donde veía a un chico en la cama mostrando parte de sus genitales y esto causó muchos comentarios.

Todo mundo asumió que la imagen se trataba de Joao Félix, jugador del Atlético, pero no fue así, ella misma trato de explicar la situación con un mensaje..





"Como puedes ver, puse en mis historias una imagen disparatada. Recibo cada día 50.000 tonterías en Whatsapp e Instagram y lo que pasó (seguro que les habrá pasado alguna vez) es que quería subir la imagen de al lado y, por error, se subió esta. No es de nadie que conozca y me entristeció cuando lo vi. Lo siento, voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder", explicó Margarida Corceiro.





Por ahora Joao Félix está concentrado con el Atlético para el duelo de Champions League del jueves ante el Leizping de Alemania.