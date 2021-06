Admirable: 'Canelo' Álvarez ayuda a joven artista que busca vender retrato suyo para pagar universidad

La humildad de Saúl 'Canelo' Alvárez ha sido demostrada una vez más. El boxeador azteca deja atrás su gran cartel de millonario y figura enorme del deporte cuando a ayudar a los necesitados se trata, viéndose reflejado de nueva cuenta en los últimos días.

El campeón supermediano de la AMB, OMB y CMB fue imagen de un hermoso arte hecho por Nicki, una adolescente mexicana de 17 años que busca recaudar fotos mediante sus fabulosas pinturas para pegarse sus estudios en una universidad de Artes Plastícas en el DF.

Ante ello, Nicki salió a la calle a intentar mostrar su gigante Canelo retratado en blanco y negro, para generar interés e intentar subastar el artículo, mismo que público en su cuenta de Twitter para que se hiciera popular.

"Hola, soy Nicki. Soy de Hermosillo, Sonora. Estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a una universidad de Artes Plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del @canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros. Él me inspiró a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. Esta pintura significa mucho para mí”, dijo la chamaca.

Lo que la oriunda de Hermosilla, Sonora, nunca imaginó fue que el mismo Canelo llegara a ver su posteó donde mostraba su obra, misma que hizo porque el boxeador "la inspiró para seguir con sus sueños".

Posteriormente, se dio a conocer que Álvarez compró su arte, aunque esto no se hizo público, pero Nicki confesó a un personaje mexicano, Cristian Rey, que el peleador tapatío ya había acordado quedarse con el retrato.