Energía sin límites: jubilados y jóvenes se activan con las clases de Zumba de CONDEPOR

En La Nueva CONDEPOR se sigue impulsando el deporte como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida. Cada jornada es una invitación abierta a moverse, compartir y disfrutar.
¡Al ritmo de la música! Jubilados y jóvenes se activan con las clases de Zumba de CONDEPOR en la capital de Honduras.
Las clases gratuitas de Zumba se han convertido en un punto de encuentro para personas de todas las edades. La energía y el entusiasmo marcan cada sesión.
De lunes a viernes, en horarios accesibles, los participantes encuentran un espacio ideal para activarse. Desde temprano en la mañana hasta la tarde, el movimiento no se detiene.
A las 7:00 a.m., el día comienza con ritmo y motivación, ideal para iniciar con energía. Por la noche, a las 6:00 p.m., la jornada cierra con baile y bienestar.
Estas actividades están diseñadas para que cualquier persona pueda integrarse sin importar su nivel físico. Lo importante es dar el primer paso y disfrutar del proceso.
Cada sonrisa, cada paso de baile, refleja el impacto positivo de estas iniciativas. La convivencia se fortalece en cada encuentro lleno de alegría.
Estas actividades no solo promueven la salud física, sino también el bienestar emocional. Compartir en comunidad genera motivación y sentido de pertenencia.
Los señores también disfrutan de los bailes de Zumba en la capital de Honduras.
La Nueva CONDEPOR continúa trabajando por crear más espacios de recreación y actividad. El objetivo es claro: una Honduras más activa, saludable y unida.