La épica remontada de Olimpia ante Victoria, Jhon Jairo no podía creerlo y las hermosas chicas en el Municipal Ceibeño

Dos hermosas edecanes posando para el lente de Diario DIEZ previo al inicio del juego.
Una aficionada del Olimpia llegando a instalarse al sector de silla para apoyar al equipo de sus amores.
Tres chicos con la bandera del Olimpia y su emoción por volver a ver de cerca al club de sus amores.
Una hermosa familia bien identificada con el Olimpia en el sector de silla del estadio Municipal Ceibeño.
La linda "chinita" que se pudo ver en el sector de silla del estadio Municipal Ceibeño.
Una hermosa modelo que robó suspiros en el estadio Municipal Ceibeño.
Vio el LENTE DIEZ y regaló una hermosa sonrisa para nuestro camarógrafo en La Ceiba.
Más postales de la belleza femenina que se hizo presente en el estadio Municipal Ceibeño en la previa del Victoria vs Olimpia.
La barra del Olimpia, la Ultra Fiel, montó su propio show en el estadio Municipal Ceibeño en la previa del partido por la jornada 11 del Apertura 2025.
Una buena cantidad de aficionados de Olimpia llegó al Municipal Ceibeño para alentar al conjunto merengue en la lucha por el liderato de la Liga Nacional de Honduras.
Este fue el 11 titular del Victoria: Humberto Acevedo, Pablo Cacho, Wisdom Quaye, Fabricio Silva, Samuel Card, Avner Portillo, Allan Banegas, Rodolfo Espinal, Walter Martínez, Carlos Bernárdez y Daniel Delgadillo.
Así salió Olimpia: Edrick Menjívar , Edwin Lobo, Marcos Montiel, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Jamir Maldonado, Agustín Mulet, Michaell Chirinos, Kevin López, Dereck Moncada y Jerry Bengtson.
El partido entre la Jaiba Brava y los Merengues arrancó movido y con ocasiones de gol para ambos equipos.
Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, estuvo ansioso desde su área y dando ordenes eufóricas a sus jugadores.
Victoria sorprendió y se puso a ganar al minuto 34 del partido. Carlos Bernárdez anotó tras tremendo pase de Abner Portillo desde la banda derecha y así lo celebró.
Arrancando el segundo tiempo la Jaiba Brava volvió a sorprender. Allan Banegas disparó desde fuera del área y puso el segundo en el partido. Los lecheros ya le ganaban 2-0 a los albos.
Los lecheros ya le ganaban 2-0 a los albos al minuto 48 del partido en La Ceiba. Así fue la celebración de los futbolistas del equipo dirigido por Jhon Jairo López.
Sin embargo, la felicidad fue momentánea y Olimpia respondió de inmediato. Un minuto más tarde, Michaell Chirinos aprovechó una dejadita del portero Acevedo y anotó el descuento en el partido.
El empate no tardó en llegar. Al minuto 50 del juego, Jorge Benguché eludió la marca de un tibio Samuel Card y de derecha cruzó un potente remate a Humberto Acevedo y anotó el 2-2.
El "Toro" Benguché es el segundo máximo goleador de Olimpia en la presente temporada, con 4 dianas a su cuenta en el Apertura 2025.
Jhon Jairo López no podía creer lo que estaba pasando, ya que en cuestión de tres minutos se le vino la buena noche a su equipo en el Municipal Ceibeño.
La remontada se estampó al 76 del partido. José Mario Pinto sacó un latigazo de derecha luego de sacudirse la marca de Avner Portillo y puso el 3-2 a favor de los albos en el marcador.
Con su gol ante Victoria, José Mario Pinto se convierte en el máximo goleador de Olimpia en el Apertura 2025. El espigado futbolista suma 5 dianas en su cuenta personal y está a 3 del líder artillero.
Con esta épica remontada, Olimpia se pone como líder solitario en la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional, enviando a Marathón al segundo lugar.