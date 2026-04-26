ICE arresta a futbolista de Concacaf tras cometer brutal crimen contra una estudiante

La captura se produce tras una larga búsqueda y a raíz de señalamientos por delitos graves vinculados con la muerte de una joven en 2005.
Escándalo: Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) detuvieron en Estados Unidos al exfutbolista guatemalteco Pedro Julio Samayoa Moreno, a su madre y a su hermano.
El exjugador Samayoa y sus familiares son señalados en el caso por el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz.
De acuerdo con informes oficiales, Pedro Samayoa fue aprehendido junto con su madre, Zully Moreno Barbier, y su hermano, Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, quienes se encuentran recluidos en un centro de detención migratoria de Georgia, a la espera de su deportación a Guatemala, donde la justicia los declaró en rebeldía en el proceso.
Según información publicada por La Hora con base en reportes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tanto Pedro Samayoa como Zully Moreno Barbier y Eduardo Alejandro Samayoa Moreno se encuentran bajo custodia en el Stewart Detention Center.
La Fiscalía de Casos Especiales señaló que las detenciones se efectuaron gracias a las coordinaciones realizadas para la activación de alertas internacionales que permitieron su ubicación.
A Pedro Samayoa, de 40 años, se lo acusa por los delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio en el caso Claudina Isabel Velásquez Paiz, una estudiante universitaria de 19 años que desapareció el 12 de agosto de 2005.
Según un informe emitido en 2013 por la Comisión Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el futbolista, que era amigo de la víctima, estuvo con ella en la noche que asistió a una fiesta y, posteriormente, desapareció.
Dos años después, el Estado de Guatemala fue condenado por la CIDH, declarándolo responsable de no investigar con debida diligencia el asesinato de Claudina Velásquez, perpetuar la impunidad y discriminar por razones de género.
Durante años, Samayoa y su familia no figuraron oficialmente entre los sospechosos. El exjugador explicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acompañó a la víctima a la fiesta y que ella decidió marcharse sola de madrugada
El giro en el caso ocurrió en 2025, cuando el Juzgado de Mayor Riesgo D de Guatemala emitió una orden de captura nacional e internacional contra él y miembros de su entorno familiar, al considerar que existían elementos para vincularlos al proceso penal. Al no ser localizados, el tribunal los declaró en rebeldía.
En este momento, Pedro Samayoa, su madre y su hermano permanecen recluidos en el Stewart Detention Center. La detención fue confirmada por el acceso público al portal de ICE, aunque no se ha esclarecido si están bajo custodia por ingreso irregular al país, por la alerta internacional o por una combinación de ambas causas.
El Estado de Guatemala permanece bajo observación internacional en el contexto de este caso. La Corte mantiene la supervisión del cumplimiento de la sentencia condenatoria y Guatemala debe probar avances en la investigación y sanción de los responsables.
El futuro inmediato de los tres detenidos depende de las decisiones que adopten las autoridades migratorias y judiciales de Estados Unidos.
En entrevista con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Samayoa reconoció haber tenido una amistad con la víctima, pero subrayó que no la acompañó cuando ella decidió dejar la reunión esa madrugada.
Pedro Julio Samayoa Moreno nació el 25 de julio de 1985 en la Ciudad de Guatemala. Iniciando su formación en las categorías juveniles del CSD Municipal, sub-17.
Además de su paso por clubes, Samayoa fue convocado en distintos momentos a procesos de la Selección Nacional de Guatemala. En la etapa final de su carrera, entre el 2019 y 2023, alternó participaciones en equipos como Municipal y Mixco.