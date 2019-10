Jonathan dos Santos: "No le diría que no a Chivas, pero nuestro sueño ha sido jugar en América"

El volante mexicano de LA Galaxy Jonathan dos Santos no descarta jugar un día en la Liga MX, tampoco ser parte de las Chivas de Guadalajara. Pero cuenta que su sueño es un día vestir la camisa del América.

Ver Tabla de Posiciones de la Liga Mexicana

"Nunca se puede decir que no (a Chivas), nunca le digas que no a nadie, se dejan las puertas abiertas. Ustedes mismos (los periodistas) lo han dicho, pero nuestro sueño siempre ha sido jugar en el América", dijo el ex del Barcelona en entrevista a ESPN.

Dos Santos explica por qué el cariño hacia las Águilas y los califica como el equipo más grandes del país azteca.

"Para nosotros es el club más grande, siempre hemos sido fans del América, mi papá jugó ahí, le tenemos mucho cariño al club y Chivas también es un grandísimo equipo, uno grande que se conoce a nivel mundial", concluyó.