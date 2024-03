Hugo Sánchez revienta al Chucky Lozano por sus declaraciones: “Yo no lo llamaría ni una vez más a la selección”

La selección mexicana atraviesa nuevamente un caos luego de perder contra su acérrimo rival, Estados Unidos , la final de la Nations League. Uno de los jugadores que dieron la cara fue Hirving Lozano , quien aseguró que el planteamiento del ‘Tri’ no fue el adecuado para disputar el partido.

“No salimos en nuestro mejor día. El planteamiento no fue el correcto, dejamos de hacer cosas, hay que ser autocríticos y a seguir trabajando, mejorando, esto es fútbol. Es un bache que estamos en varios años, en todas las selecciones ha pasado, hay que afrontarlo, vamos a ver que es lo falta”, declaraba el ‘Chucky’ en zona mixta.

Sus palabras no fueron bien recibidas por el histórico Hugo Sánchez e incluso sentenció que si él fuera el técnico de México no lo volvería a convocar.

“Tiene que haber respeto y frialdad después de los partidos, pero el decir eso, es una falta de respeto (hacia Jaime Lozano). Si yo fuese el técnico no lo volvería a llamar ni una vez más a la selección mexicana”, apuntó Sánchez en el programa Fútbol Picante de ESPN.

En ese misma línea, Hugo siguió criticando la conducta de Lozano: “No es correcto que un jugador diga que hubo un mal planteamiento táctico, porque Jaime Lozano nunca ha salido a decir ‘Hirving Lozano se equivocó en el centro, en el pase...’, y exhibirlo públicamente. Él lo está haciendo al técnico y no se vale. Hay que ser respetuosos; jugadores-técnico, técnico-jugadores. Y si no, no tienes cabida en la selección mexicana” sentenció.