Oficial: Javier Aguirre es anunciado como nuevo entrenador de la selección de México

“Javier Aguirre como Director Técnico y Rafael Márquez como su Auxiliar se integran al Proyecto 2030 de la Selección Nacional Mayor. Experiencia y liderazgo para consolidar nuestra mejor versión para el Mundial 2026 y con la mira puesta en el Mundial 2030. Javier Aguirre como Director Técnico y Rafael Márquez como su Auxiliar se integran al Proyecto 2030 de la Selección Nacional Mayor. Experiencia y liderazgo para consolidar nuestra mejor versión para el Mundial 2026 y con la mira puesta en el Mundial 2030”, se lee en el comunicado.

Aún no lo dicen, pero es claro: Convencieron a Rafael Márquez para que sea este, ahora ex técnico del Barcelona B, el que tome las riendas del Tricolor una vez se termine la Copa del Mundo 2026 en la que México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Este será el tercer paso del ‘Vasco’ en Selección Mexicana, tras dejar semanas atrás al Mallorca, que no le renovó contrato. Las dos anteriores etapas no fueron el éxito esperado, pues tanto en Corea - Japón 2002, como en Sudáfrica 2010 no se pasó de octavos de final; es decir, no se llegó al ansiado quinto partido.

Rafa Márquez será el auxiliar técnico de Aguirre hasta el próximo Mundial para después tomar las riendas y convertirse en el seleccionador del equipo azteca hasta 2030. Ese es el plan del presidente de la federación mexicana, Juan Carlos Rodríguez, íntimo amigo de Aguirre.

Javier y Rafa ya coincidieron como técnico y jugador en dos Mundiales (2002 y 2010), ambos eliminados en octavos de final. La primera competición oficial del dúo Aguirre-Márquez será la Copa Oro 2025, que podría abrir sus puertas más allá de la Concacaf y que la pudiera disputar algún equipo europeo.