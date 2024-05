Revelan audios del polémico penal en la final de la Liga MX entre América vs Cruz Azul en el estadio Azteca

“A mí no me parece penal. Para mí ya está arrastrando el pie desde antes Reyes. (Rotondi) No juega el balón, pero el de América arrastra el pie desde antes. El de América no provoca el penal”, señala el AVAR mientras Ortiz discute con los jugadores.”Es completamente de interpretación. Mira, Gato, te recomiendo un OFR (On Field Review). Quiero que la interpretemos porque en realidad el jugador no juega el balón, pero el de América va arrastrando el pie. Ven a verla”, le indica Yair Miranda a Ortiz.

El árbitro central se acercó a ver el VAR en medio de los reclamos de los futbolistas Celestes y luego de unos minutos de análisis decidió mantener su primer marcación.

“El pide de apoyo se lo lleva con el pecho. Ahí esta la zancadilla, no toca la pelota el de Cruz Azul y con el cuerpo se lleva el pie de apoyo. Me voy a quedar con mi decisión, es falta imprudente”, explicó el Gato Ortiz.

Otra situación que llamó la atención fue que Ortiz no habló ante el público para explicar o al menos anunciar su decisión, aunque sus mismos compañeros del VAR le señalaron que debía hablar.

“Marco, tienes que hablar”, se escucha decir a uno de los asistentes, misma petición hecha por Yair Miranda.