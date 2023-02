Leyenda del Real Madrid está muy cerca de ser el nuevo entrenador del Cruz Azul en la Liga MX

Luego de despedir a Raúl Gutiérrez, el Cruz Azul anda en busca de un técnico para tomar el mando del equipo mexicano. Hugo Sánchez es uno de los candidatos más fuertes para hacerse cargo del club.

El exentrenador mexicano ya acepto que hay una buena posibilidad de hacerse cargo del mando del club, y dice sentirse muy emocionado de ser uno de los candidatos.

“Ahora que mis hijas ya están en la universidad, me dieron el visto bueno para ser director técnico nuevamente, así que estoy ilusionado, indudablemente me han llegado ofertas, agradezco al Cruz Azul que me haya invitado”, declaró para ESPN.