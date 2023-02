OFICIAL: André-Pierre Gignac anuncia su renovación con el Tigres de México hasta el 2025

André-Pierre Gignac es noticia este jueves en el fútbol de México. El delantero francés de 37 años de edad ha renovado su contrato con el Tigres.

Gignac confirmó que ha llegado a un acuerdo con el club de la Liga MX para firmar hasta el 2025.

“Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución, Tigres”, escribió el goleador galo en sus redes sociales.