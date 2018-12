Keosseián sobre comunicado de Motagua: "¿Qué es lo que se busca con esto?

Manuel Keosseián, entrenador del Olimpia prepara a su equipo para disputar el primer partido de la final ante Motagua este domingo a las 4:00 de la tarde en el estadio Nacional.

Un tema que no pudo pasar desapercibido en Amarateca donde entrenó Olimpia fue el comunicado de Motagua por el nombramiento de Héctor Rodríguez para impartir justicia el encuentro de ida de la final, Keosseián se refiere al respecto.

¿Puede ser estrategia al no querer al árbitro?

No sé, no puedo hablar de Motagua y del árbitro. Yo hablo de la situación que no es normal para una final. ¿Qué es lo que se busca con esto?, no entiendo.

¿Arruina la previa esto?

No arruina. Son chicanas que no sirven, hay que jugar el partido, ya que todos en su momento se han equivocado a favor o en contra. Antes del partido decimos no queremos a este, no nos presentamos.

¿Son lloriqueos profe?

No hablo de lloriqueos, eso lo decís vos. Yo digo que no es bueno y no hay fair play. Hay que confiar en la gente y si no se confía estamos todos entre bandidos, no.

¿Este es un mensaje negativo para la afición?

Después hablamos de violencia. Nosotros tenemos que pacificar el ambiente, esto es un partido de fútbol, una final, nosotros queremos ganarla, ellos también, pero después hay problemas en la calles y ¿quién fomenta la violencia, los jugadores en la cancha?, no, a veces se fomenta adentro.

¿Lo saca de foco esto profe?

No, me causa pena porque yo no quiero sacar ninguna ventaja. La única que quiero sacar es con mi equipo jugando en la cancha, jugando mejor y ganando, esa es la única ventaja, ya después no me interesa absolutamente nada. Yo estoy a favor del fair play, la transparencia y las cosas normales. No se olviden que el fútbol mundial ha tenido muchos problemas por cosas raras que han pasado y hay mucha gente que está cuestionada. Cambiemos la historia un poco, juguemos al fútbol, disfrutemos y que gane el mejor.

¿Nunca le había pasado una historia así?

No me acuerdo, pero me parece que no.

¿Si se llegara a cambiar al árbitro por la presión de Motagua, influiría?

No sé que decirte. La verdad que a mí no se me hubiera cruzado por la cabeza nada. Mañana arbitra Héctor u otro y no le cobra dos penales a favor del Olimpia y que no los vio, van a decir que cuando se equivoca para vos vas a protestar. Yo no protesté cuando no nos cobraron penales ante UPNFM, Honduras Progreso, un gol del Real España fuera de juego en el primer partido, un penal a Kevin en este último partido. Yo no dije nada.