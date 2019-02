Elmer Güity: "El equipo contrario ya estaba celebrando el gane"

Elmer Güity ya había celebrado varios goles en la Liga Nacional y en este duelo ante el Motagua rescató a un Olimpia que no encontraba el camino al empate.

Ver más: Tabla de posiciones de la Liga Nacional



"El partido ya estaba por culminar y gracias a Dios se me dio un lindo gol, pero hay que seguir trabajando para que puedan venir más", decía al lateral izquierdo al final del partido.



Pero el jugador confesó que fue su estreno goleador en el león. "Este es mi primer gol con el Olimpia, pero tengo que seguir trabajando para anotar más. Yo me tuve mucha confianza y en los entrenos siempre me pongo a practicar".



A pesar de haber anotado con su pierna menos hábil, el jugador asegura que: "Siempre me ponen a centrar con la derecha, que es la menos hábil y ahí me tuve la confianza que podía entrar".

Así celebró su gol ante Motagua Elmer Güity.

Y agrega. "Es muy difícil pegarle con la pierna que no es de uno, pero trabajando uno lo puede mejorar".



Güity cerró la noche de un clásico que pudo ser para el olvido para los aficionados merengues.

"El equipo contrario ya estaba celebrando el gane y no contaba con ese gol que me salió. Hay que seguir, me falta mucho por mejorar", finalizó.