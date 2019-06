Mayron George, del olvido a convertirse en la apuesta de Matosas para Copa Oro

La Concacaf anunció la lista definitiva de Costa Rica para la Copa Oro 2019 y aunque los nombres llamativos en ataque son Álvaro Saborío y Jonathan McDonald, otro hombre está por delante de ellos: Mayron George.

Mayron es un atacante con potencia y peligroso en contragolpes que ha llenado la retina del técnico Gustavo Matosas.

En el juego contra Perú, el equipo tico no desplegó su juego colectivo, pero Mayron se salió del libreto haciendo gala de su potencia física y complicó al rival. Tuvo un mano a mano con el arquero Pedro Gallese, pero este le impidió festejar.

De olvidado por Machillo a ser el delantero que busca Matosas

El atacante de 25 años que milita en el Midtjylland de Dinamarca al término del proceso a Brasil 2014 se vislumbraba para liderar el recambio en el ataque tico, pero sus posibilidades se fueron diluyendo.

Óscar "Machillo" Ramírez lo llamó para unos amistosos y no terminó convenciendo. "De Mayron volví a ver videos de él y tengo el mismo concepto. El que meta o no goles no varía, en lo que veo no está dentro de las alternativas inmediatas", dijo el Ramírez el 7 de noviembre de 2017.

George, quien milita en el fútbol europeo desde el 2014, no tuvo oportunidad en el camino a Rusia 2018. Pero esto no lo hizo desfallecer.

Se dedicó a trabajar con paciencia y hoy con Matosas está obteniendo su recompensa.

Al técnico costarricense le gusta su movilidad en el terreno de juego y la fuerza con la que logra superar rivales. Esto lo impone ante el experimentado Saborío y McDonald, quien viene de una temporada con pocos goles en Qatar.

"Mayron es un jugador que me generaba mucha expectativa antes de llegar a Costa Rica. Tiene todo el perfil del delantero que estoy buscando", dijo el timonel días atrás.

El jugador que una vez fue desechado por "Machillo, ahora se perfila para ser una de las cartas indiscutibles de Matosas. En tres partidos en este 2019 ya suma 207 minutos.