Juan Flores se postula para llegar a dirigir al Olimpia

Tras la salida del uruguayo Manuel Keosseián del Olimpia, son varios los nombres de entrenadores que se mencionan que podrían llegar al banquillo de los merengues.



Uno de ellos es el del exjugador Juan Flores, quien no ha dejado de un lado su sentir de tener una oportunidad de tomar las riendas del Olimpia y en su cuenta de Twitter ha expresado su interés.

"Hasta este día no firmé mi nuevo contrato con Lobos, ellos lo analizarán, estoy agradecido con esta institución porque me volvió a dar la oportunidad de trabajar en lo que me gusta, sin embargo Olimpia siempre será mi casa, esperemos estar donde Dios quiera", escribió en su cuenta oficial de Twitter Juan Flores.





Juan Flores el torneo pasado dirigió a las reservas de los Lobos de la UPNFM logrando clasificar a la final donde la perdió en tanda de penales ante Real España.

El exdelantero en su etapa como jugador con el Olimpia logró anotar 56 goles, además defendió la camisa del Santos Laguna de México marcando 48 tantos.

El estratega catracho finalizó contrato con los Lobos de la Upnfm y está a la espera de ser ratificado o de recibir más ofertas en la Liga Nacional.