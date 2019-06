Orlando Ponce: "El Olimpia se somete al imperio del Motagua y la ley de Diego"

ORLANDO PONCE

El Olimpia cerró el domingo anterior su tercer año consecutivo sin alcanzar el título del campeonato de liga local, una sequía prolongada, inusual y preocupante que se la ha generado en gran parte el imperio futbolístico que en el último quinquenio ha impuesto el Motagua y las leyes de Diego Vásquez.

El Albo perdió su segunda final consecutiva contra su más enconado rival de la ciudad, pero eso no es todo, la imagen futbolística que dejó sobretodo en el segundo encuentro, mucho que desear, aunque reconociendo méritos hasta las semifinales

contra la UPN las cosas pintaban bien.

El segundo descalabro al hilo de los merengues contra los azules, bajo la conducción del uruguayo Keosseián, provocó la renuncia irrevocable de éste en medio de declaraciones explosivas en las que acusó directamente al bicampeón hondureño y a su técnico Diego Vázquez de manejar el arbitraje en Honduras a través de presiones abiertas en los medios de comunicación.

Y es que el Motagua desde la llegada de Diego ha sembrado una hegemonía de cinco campeonatos de liga en nueve finales disputadas, dejando como damnificados al Olimpia, Real España y Marathón.

Desde que Vázquez asumió en el Motagua, al mismo tiempo que Héctor Varga en el Olimpia, los merengues han logrado apenas tres títulos de 11 campeonatos, una cifra muy pobre considerando la frecuencia de coronas que antes de eso hilvanaba el más popular del país.

Así comenzó la historia de Keosseián en el Olimpia, varios jugadores los mandó a otros equipos.

En las dos últimas finales es cierto que el arbitraje ha tenido incidencia afectando más al Olimpia, lo más reciente con Armando Castro y antes con Melissa Pastrana, pero también el Albo no ha podido en la cancha, Motagua se ha convertido en una pesadilla ganándole 7 de 9 finales.

En todos estos tiempos, los técnicos han desfilado como carrozas en el Olimpia, Vargas consiguió tres estrellas, Restrepo, Nahúm Espinoza y Manuel Keosseián, los tres últimos se fueron con las manos vacías.

El desfile no ha sido solo de técnicos en los merengues sino que de jugadores nacionales y extranjeros en muchos casos de muy bajo nivel.

Mención aparte para destacar en los últimos meses el regreso de Jorge Álvarez, Jorge Benguché y el debut en primera con buen suceso del volante Edwin Rodríguez y el arquero Alex Guity.

No sabemos que criterios está utilizando el Olimpia para contratar sus extranjeros porque últimamente no aciertan con ninguno . En el campeonato reciente Nicolás Bonfligi y Martín Bonjour vinieron de paseo, Chavasco y Leandro Sosa no se jerarquizaron en el equipo.

Mientras eso sucede en los Leones, Diego cuestionado por colocar en su club amigos suyos o recomendados, ha pegado con Rougier, Moreira Aldana, Galvaliz y Estigarribia. Salvo el caso del goleador paraguayo, los demás han venido de los torneos federales argentinos donde se consiguen buenas gangas.

Siguiendo en el comparativo de los sempiternos capitalinos. Diego además los tiene bien doblados con ese modus operandi de manipulación arbitral del que resultan paradójicamente tontos útiles, la mayoría de medios.

Nicolás Bonfigli fue uno de los desaciertos del entrenador al mando de los blancos.

El argentino se muere de la risa viendo como la mayoría de los medios "comen" de sus declaraciones en contra de los árbitros, igual que lo hace el entrenador del Marathón, Héctor Vargas.

Lo de Diego fue hasta payazesco en el segundo partido de la final dilatando 25 minutos el inicio del partido, algo que solo sucede por estos lados, y que me dejó la impresión, lo hizo premeditado para distraer con sus arrebatos al rival.

Ahora el Olimpia con la salida de "Manolo" ha salido al mercado en la búsqueda de un entrenador que reúna el perfil que el club necesita para salir de la crisis de títulos que lo abate.

En la baraja se manejan varios nombres entre ellos exfutbolistad de la casa como Alex Pineda, Reinaldo Tilguath, Juan Flores entre otros, todos con mucho carisma en el olimpismo, pero no estoy seguro que la administración que ahora comanda Rafael Villeda se decida por un entrenador sin experiencia.

La elección del técnico adecuado será clave para la conformación de un equipo que destruya el imperio establecido por Diego, de no ser así, vendrá el tri y hasta un tetracampeonato del Motagua y eso sí, me parece que será como aburrido, como lo que hacen la Juventus en Italia y el Barcelona en España.