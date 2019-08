Javier Portillo: "No comparen el Olimpia que fue tetracampeón con este que está en deuda"

Javier Portillo, lateral del Vida habló tras caer ante Olimpia 1-0 en el partido correspondiente a la cuarta jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional. "Pulgarcito" además se refirió al plantel de Pedro Troglio.

"La verdad para mí es un placer recordar viejos tiempos en la capital, pero en La Ceiba me tratan muy bien, estamos tranquilos. No me gusta perder pero ya estoy pensando en el próximo partido ante Real Sociedad", comenzó diciendo Javier Portillo.

El veterano futbolista se refirió al once olimpista que presentó Pedro Troglio ante los rojos. "Están diciendo que Olimpia es banca, el que dice eso, él solo se va del equipo. Se lo dice el que ganó títulos allí, la verdad hay que felicitarlos, se armaron muy bien. Nosotros vamos a seguir remando y seguir sumando, sacando la mayor cantidad de puntos", agregó.

¿Se ve este Olimpia para quedar campeón? fue una de las consultas a Portillo. "Es un equipazo, mire cuántos vienen de la Selección, si no es campeón el Vida que sea Olimpia (entre risas). El fútbol no es como inicia sino como termina. Cuando estuve con los leones me tocó entrar a la liguilla de tercero y casi me deja afuera Shannon Welcome y salí campeón, es lo bonito que les enseño a mis compañeros, que allí le enseñan a ganar".

"Pulgarcito" fue claro cuando se le consultó, ¿Cuál era mejor equipo, cuando ganaron el tetracampeonato o este de Troglio?

"Como ese equipo no habrá otro, eso olvídese, las estadísticas son claras. No se siguió ganando por circunstancias de cambio de técnico y fueron sacando jugadores. Tosello nos dijo que teníamos para seguir siendo campeones seis veces seguidas, si él no se va todavía estuviéramos celebrando. No comparen al equipo que fue tetracampeón con este que está en deuda", siguió diciendo Portillo..

¿Cómo están las cosas en el Vida, vos siempre llevas la voz cantante?

"Es que siempre seré yo quien la lleve, el nuevo inversionista habló claro con nosotros pero también tenemos que darle resultados, sino vamos a desfilar. La verdad estamos bien, pagados al día, los que estamos endeudados somos nosotros" cerró.

Portillo estuvo en el equipo capitalino desde 2011 hasta 2014.