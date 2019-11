Dani Turcios, el técnico que tiene soñando a Juticalpa con regresar a Primera División

El sueño del Juticalpa de regresar a Liga Nacional está intacto tras cuatro meses de haber descendido, Dani Turcios es el encargado de devolverle la alegría al pueblo Olanchano que extraña ver a los canecheros en el máximo circuito.

Acaban de culminar las vueltas regulares y Turcios tiene al "Juti" clasificado a la siguiente ronda del grupo D, quedando en el segundo lugar con 28 puntos, cumpliendo así uno de los objetivos según el estratega.

"Contento por el torneo que hemos realizado cumpliendo con el primer objetivo, fue difícil levantar a los jugadores luego del fuerte golpe del descenso, la mayoría de gente en Juticalpa tiene que darse cuenta que me tocó agarrar las riendas de un club con bastantes problemas, jugadores que no tuvieron minutos en primera y tocó levantarles el animo", comentó Dani.

Para el estratega de 41 años el proyecto con la escuadra de las pampas olanchanas se va desarrollando por etapas.

"El objetivo estuvo claro desde que yo vine al equipo, el principal es quedar campeón de este torneo pero vamos por fases, quedamos en segundo lugar por diferencia de goles con el Génesis", agregó.



Este torneo Apertura comenzó con altibajos pero con trabajo se pudo recomponer el camino, agregó Dani.

"No comenzamos de la mejor manera este torneo, pero gracias a Dios supimos recomponer la situación y logramos clasificar, me quedo contento con el funcionamiento de mis jugadores".

Su sistema de juego

"Hemos puesto en práctica de todos lo que hemos aprendido, el haber trabajado con Óscar "Cocli" Salgado en las reservas de Olimpia me ayudó mucho para aplicarlo en práctica en el Juticalpa, me gusta leer, investigar, soy muy estudioso, trato que mis equipos tengan el balón y que ataquen, no es mi estilo especular ni meternos atrás, con un sistema de 4-3-3", recalcó.

Como todo entrenador que comienza esta carrera tiene de inspiración uno que ha ganado mucho a nivel mundial, en el caso de Dani, es fiel apasionado por Pep Guardiola.

"A pesar que soy Real Madrid, soy afanado y admirador de Pep Guardiola, soy aficionado de aquel Barcelona que lo ganó todo bajo su mando, le sigo los paso cuando estuvo en el Bayer y hoy en el Manchester City, estamos emulando ese estilo, claro dentro de lo que cabe".

El exvolante del Olimpia agregó que la experiencia de Javier Estupiñán ha sido importante para su escuadra.

"Ahora que estoy en esta carrera me doy cuenta de algo, el futbolista cuando ve al entrenador con sus metas claras, es muy inteligente, ahora me toca a entrenar a Javier y sé el tipo de profesional y de persona que es, me tocó tenerlo como compañero, me colabora mucho en el grupo junto a los demás que ya tienen recorrido".



Dani Turcios en uno de los entrenamientos de Juticalpa.

Los futbolistas que tiene al mando el estratega del último Juticalpa de Primera División todavía se mantienen, Bryan Ramírez, Juan José Ocampo, Javier Estupiñán, Blas Hernández, Leo Benedit y Ricardo Barrios.

A inicios de torneo se sumaron dos extranjeros, el portero panameño Eric Hughes y el delantero de 24 años de Trinidad y Tobago Ricardo John.

Trayectoria de Dani Turcios como jugador

Universidad

Motagua

Deportivo Maldonado (Uruguay)

Defensor Sporting (Uruguay)

Peñarol (Uruguay)

Tecos (México)

Olimpia

Comunicaciones

Atlanta Silverbacks

Real Sociedad