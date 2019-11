Fernando Araújo: “No se la crean porque esto todavía no termina"

El entrenador del Vida, Fernando Araújo brindó su análisis de la derrota de su equipo ante Platense en la jornada 17, además cuestionó la actitud sobrada de sus jugadores pensando que el encuentro ya estaba ganando desde el primer minuto del juego.

En resumen, el DT sudamericano detalló: "puede ser que después que hicimos el gol pensamos que le haríamos cinco goles, el equipo bajó los brazos creyendo que todo estaba ganado. Ahora solo queda levantar la cabeza, no somos ni los mejores, ni los peores".

VER: LOS GOLES DEL VIDA-PLATENSE EN LA CEIBA

Y agregó: "Cometimos errores que no habíamos cometido en partidos anteriores y esos errores se transformaron en goles. Lo que hay que rescatar es la actitud que tuvo el equipo en el segundo tiempo.

Además exhortó a que priven sus pensamientos en que el Vida ya estaba clasificado, alegando que pase lo que pase al final de la jornada 18, no habrá nadie que les quite su buena temporada en los últimos cuatro años.

"Cuando ustedes estaban sacando cuentas, yo les dije a todos, esto es paso a paso. Muchos creyeron que esto ya estaba y que era fácil. Esto es fútbol, en la semana tuvimos ejemplos. Pase lo que pase de aquí al final, la campaña que hizo el Vida no se la va a sacar nadie. Esto es fútbol y dejen de estar diciendo con el cuarto o quinto, no se la crean porque esto todavía no termina", soltó.

Con este encuentro el Vida sigue ocupando la cuarta plaza con 25 unidades, sin embargo, corre en riesgo su clasificación con lo que pueda hacer Real España ante Platense y Upnfm ante Real Sociedad en el cierre de la segunda vuelta. El conjunto cocotero solo le bastará empatar ante Olimpia en casa para sellar su boleto.