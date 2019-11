Héctor Vargas: "¿Qué quieren, que Olimpia sea campeón? Denle el título y listo"

Héctor Vargas compareció ante los medios luego de perder contra Olimpia 1-0 en el estadio Nacional por la Liga SalvaVida. El equipo verde dejó ir la oportunidad de ser líder de las vueltas regulares y se tendrá que conformar con el segundo lugar.

El entrenador argentino habló de lo que fue su equipo y del arbitraje de Melvin Matamoros, que fue donde más se concentró su atención a los largo la conferencia de prensa.



Sobre el rendimiento de su club y las valoraciones que saca del juego aseguró: "Son buenas porque veo a un equipo que compite en cualquier lado, contra el árbitro, con un gol válido que no nos cobra, no hay offside, no hay falta, no hay nada y después te termina expulsando a un futbolista, por eso no progresamos, ya tenemos dos presidentes de la federación presos, hagamos mejor este fútbol, colaboremos todos, no nos hagamos los cagados".

En cuanto al árbitraje de Melvin Matamoros y sus decisiones: "No me quejo, me quejo del gol válido, ¿Qué pasó?, ¿Qué cobró?, el línea no leventó la bandera, no dijo nada. Estoy hablando de una situación clara, se los pido muchachos, mejoremos este fútbol".

Marathón llegó al estadio Nacional con la posibilidad de quedar líder de las vueltas regulares y asegurarse un boleto a la gran final de la Liga SalvaVida, Vargas valoró el fútbol que desarrollo el combinado verde en el duelo a pesar de la derrota.

"Me quedó con la entrega, trataron de pelear con un rival que sabiamos que teniamos en contra, tuvimos opciones de llegar, de manejar la pelota. Los primeros minutos del segundo tiempo fueron nuestros, pero si ponen un árbitro que no te cobra, que te maneja el partido y expulsa jugadores, cada vez estamos peor".

Y agregó: "Este mismo árbitro fue el que nos dirigió con Motagua en San Pedro Sula, fue el mismo que ocasionó el problema con el presidente (Orinson Amaya), si no vamos a meter cabeza para que estamos, este fútbol se está tirando abajo, ¿Quieren que salga campeón Olimpia? denle el título y listo".





Héctor Vargas aseguró haber tenido algunos problemas con los silvantes durante el partido: "El cuarto árbitro (Selvin Brown) me quería expulsar al minuto cinco, cuando quería explicarme cosas que tenes que hacer y solo llevan dos años en el fútbol, se enojó porque le dije que no me iba a dejar decir nada".

Ya sin opciones de pelear el primer lugar, Marathón visitará El Progreso en la última jornada: "Ahora contra Honduras pongo cuatro sub-20 o dos todo el encuentro, ya está definido, en la pentagonal tenemos que ir a buscar la final".