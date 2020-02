Jorge Álvarez espera estar en lista con Honduras para el Preolímpico en Guadalajara

Luego de ser intervenido de la lesión de meniscos y ligamento cruzado, el volante Jorge Álvarez, comenzó su proceso de recuperación y poner a tono rápidamente para sumar minutos con el Olimpia y ser llamado a la Selección.

Álvarez se muestra muy optimista en su recuperación. "Gracias a Dios he ido rápido en la recuperación, me siento muy bien. El poco tiempo que he estado lo he sabido aprovechar. Con las terapias he evolucionado de la mejor manera".

El volante merengue no se da por descartado de la convocatoria que dará Fabián Coito para los Preolímpicos de Guadalajara. "Yo siento que puedo llegar, la verdad que hasta que no vaya en el listo no me sentiré fuera. Las terapias las estoy haciendo los más pronto posible para estar listo".

YA CASI EMPIEZA A TROTAR

Estas dos semanas son claves para ver la evolución que pueda tener. "La próxima semana ya puedo empezar a trotar ya, solo estoy esperando que cicatrice una herida que tengo para comenzar a trotar y luego trabajos".

Jorge Álvarez se ha unido al resto del grupo del Olimpia, pero sus trabajos son diferentes, está en plena recuperación.

Y agrega. "Si la otra semana comienzo a trotar, creo que tengo buen tiempo para ponerme bien físicamente. Espero que sea la mejor recuperación y estar bien en la parte física".

Los informes médicos mantiene muy alentado al futbolista. "Así como voy evolucionando, los médicos me han dicho que voy muy bien, pero la próximo semana comienzo a trotar y no es que voy a ir a picar con todo, sino un proceso que va poco a poco".

Álvarez no considera que sea mala suerte lo que le pasó, sino lo considera como algo normal por su profesión. "Son cosas que pasan en el fútbol, no solo a mí me ha pasado. Dios sabe lo que pasa y solo hay que reflexionar, aceptar las cosas y esperar lo que venga".

Lo que si no esconde el volante es el deseo de no poder quedarse fuera de la lista. "Todo jugador que está en la selección quiere estar ahí y es un reto muy importante, donde cualquiera quisiera estar ahí".