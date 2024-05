Doña Queta reaparece y se quebranta por su amado Marathón, ¿por qué dejó de ir al estadio?

A lo largo de los últimos años se ha sentido la ausencia en cada juego del Marathón de una aficionada que siempre ha estado con el equipo en los buenos y malos momentos. Una señora que muchas veces y que con bastante esfuerzo puso de su bolsillo para no dejar solo al club de sus amores. VER MÁS: Rolin Peña confirma cuándo habrá alumbrado en el Yankel, nueva gradería y palpita las semis ante Génesis Una anciana que inclusive en su momento se dedicó a llevarle naranjas a jugadores de la institución verde y su amor inexplicable provocó la admiración de los rivales; los marathones la nombraron como su amada madre producto de ese cariño al club surgido en el Barrio Paz Barahona de San Pedro Sula. Todo aquel aficionado del cuadro verde se siente representado por ella, sí, nos estamos refiriendo a Enriqueta Sagastume, un nombre que posiblemente no sea muy conocido, pero al escuchar el de Doña Queta inmediatamente sabemos que estamos mencionando a la emblemática seguidora del Club Deportivo Marathón.

Sus gritos y regaños se extrañan en el estadio Yankel Rosenthal por lo que muchos se han comenzado a preguntar con mucha tristeza,¿qué ha pasado con nuestra amada Doña Queta?, ¿por qué ya no la vemos en los juegos?. DIEZ se dio la tarea de investigar sobre la aficionada más fiel que ha tenido Marathón en todos sus años y nos trasladamos al Barrio San Francisco de San Pedro Sula donde no fue difícil poder encontrarla ya que preguntamos por ella y no sobró quién nos dijera dónde vive la seguidora número uno de los verdes. Al fondo de una calle de tierra, un portón verde y rojo nos dio a entender que aquí vive la aficionada más fiel del cuadro verde, cuya vivienda se respira un ambiente de fútbol y es evidente su amor a los colores verde, rojo y blanco.

Su ausencia en los juegos del Marathón

Un derrame cerebral sufrido hace tres años se ha ensañado con la vida de Doña Queta, la lucidez ya no es la misma de hace unos años, hoy a sus 87 años de edad vive una realidad diferente y ya no se vale por sí sola y está al cuidado de sus tres hijos.

“No sé por qué me sucedió esto, son cosas de Dios. Enfermedad no tuve”, nos comenzó relatando al recordar el episodio de su accidente. La fan sampedrana cuenta con problemas en su memoria, pero su amor al verde sigue intacto y no pudo evitar las lágrimas al momento de preguntarle si extraña asistir al estadio para ver al equipo de sus amores. “Me hablan del Marathón y es como que me han pegado un macanazo (golpe). Es mi vida”, señaló con lágrimas en su rostro. El 19 de mayo del 2018 fue la última ocasión donde ella pudo ver en directo a su querido club en la final donde le dieron la satisfacción del título luego de que se impusieron en tanda de penales ante Motagua. Hoy, ella es consciente de que posiblemente ya no vuelva a un recinto deportivo debido a muchas dificultades: “Sinceramente se lo hablo, ya no. Ya de aquí no puedo pasar”, indicó. ¿Siente que en su momento le afectó su salud ver partidos de su equipo?, ante la consulta, la aficionada no dudó en responder de forma contundente: “Toda la vida”, dijo de forma breve.

Doña Queta tiene claro su sentimiento inexplicable y cada vez intentó ser un ejemplo para todo aquel aficionado que debe de estar en las buenas y más en las peores rachas del club esmeralda. “Para mí el Marathón es mi corazón, un amor, es mi vida”, recalcó la anciana que radica en el Barrio San Francisco de San Pedro Sula, en una casa que florece la pasión por el club teñida de pósters del mismo Marathón. Un momento curioso de la plática fue cuando le consultamos sobre qué pasaría si un familiar suyo decide ser seguidor de otro club y no del verde: “Qué se vaya a la mi..., que se vaya, no me importa, así de sencillo”, respondió sin tapujos.

Su amor por Marathón

Al recordar sus inicios como aficionada, la señora de 87 años de edad expresó que en su momento venía de Bijao, de jalón en los camiones cementeros, solo para ver jugar al equipo: “Yo no lo pensé mucho, me trasladaba y luego a mis hijos los llevé al estadio”, enfatizó. Hoy que el equipo está a cuatro partidos de levantar una nueva copa, el sueño de Doña Queta es verlo campeón y sueña que tanto directiva y jugadores puedan compartir con ella: “Lo sé perfectamente. Aunque llore, no me importa, tal vez algún día vienen ellos. Los muchachos trabajan, si ellos pudieran, se podría dar”, reconoció.

Pese a no poder acudir al estadio, ella sigue pendiente de la institución y ve por medio de la televisión cada juego que disputa su amado equipo: ”Veo los juegos con mis hijos”, mencionó. La señora Sagastume le decida sus pensamientos y oraciones a sus familiares en una clara demostración de ser la aficionada más fiel de los esmeraldas: “ Marathón es mi vida y si mañana me muero, que Dios me ayude, ellos me han escuchado, yo paso pensando en ellos, son unos muchachos lindos”, expresó Y agregó: “Mis pensamientos se los dedicó al club y a mis hijos. Tengo que estarlos viendo”.

Su deseo

Para cerrar, Doña Queta aprovechó los micrófonos de DIEZ para solicitarle a Víctor Coello, exportero y hoy preparador de arqueros de la institución, para que pueda visitarla y así sostener una plática con él.