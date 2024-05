Rolin Peña confirma cuándo habrá alumbrado en el Yankel, nueva gradería y palpita las semis ante Génesis

Siempre que hemos ido a Comayagua ha habido un buen ambiente, la gente vive bien el fútbol y esperamos que no sea la excepcion.

El plantel está muy bien en la parte anímica y física. Clayvin Zúniga ha mejorado, no hay que descartarlo para el miércoles. Si juega o no será una decisión del profe, lo importante es que está entrenando normal con el grupo y eso es un paso importante.

El caso de los inhabilitados por el tema Vida: Sacaza, Virus y Dolmo no pueden jugar.

La semana pasada nos comunicó la Federación que han mandado una nueva solicitud al TNAF para que se pronuncie nuevamente en relación a este tema. Los jugadores están desesperados, quieren jugar, así que es delicado ya que le quitan la posibilidad de trabajar a tres futbolistas hondureños. Si esta semana no se da una respuesta, es muy probable que ya no podamos contar con ellos para el final de torneo, no los descartamos ya que hay posibilidades de que se pueda.

La prueba de alumbrado en el Yankel.

Fue una prueba que nos hizo una empresa que está presentando los servicios de lo que puede ser el alumbrado del Yankel. Nos impresionó que son de buena calidad, hay un tiempo prudencial para poder instalarlo y ahora solo esperamos que nos den el presupuesto para darle marcha al proyecto inmediatamente.

¿Se jugaría el próximo el torneo con iluminación en el Yankel Rsoenthal?

Es probable, si los números nos cuadran, el próximo torneo se jugará con alumbrado. La idea es que se puedan establecer cuatro torres de iluminación.