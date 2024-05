José Pinto revela por qué no ha tenido su mejor torneo, habla de Motagua y la competencia con Edwin Rodríguez en Olimpia

Creo que tienen un, por así decirlo, un toque diferente a cualquier otro partido, porque como usted decía es un clásico, aparte de ser una semifinal es un clásico y como dicen los clásicos se ganan y literalmente tenemos que ganarnos porque no nos sirven los empates, no nos sirven por la ventaja que tienen ellos deportiva, pero bueno, nosotros vamos a salir a buscar nuestro objetivo que es ganar y poder pasar a la final.

Ahora parece ser un campeonato interesante, antes no, pero bueno, creo que los equipos se han armado muy bien, Marathón, Motagua, por algo están en primero y segundo lugar, creo que tienen un gran plantel, grandes jugadores, y el torneo ha sido muy difícil, pero bueno, ahora ya estamos los cuatro, y nada, en lo personal nosotros estamos motivados, estamos al 100, creo que nos vino bien estos dos partidos y ahora pues a lo que viene que son las semifinales y poder salir victoriosos.

Qué inquieta de Motagua y sin son favoritos al título

Creo que a la vez estar descansado te puede ayudar, pero a la vez también creo que estar en ritmo de juego también es bueno. Y el equipo está al 100, estamos todos tranquilos, todos motivados, todos con el mismo objetivo. Y creo que inquietud... saber que Motagua es un gran equipo y por algo terminó en los dos primeros lugares. Y no nada, respetar al rival como siempre, pero bueno, nosotros hacer lo que nos corresponde y pues tratar de ganar este primer partido que va a ser fundamental y siempre con el objetivo de poder estar en la final.

Además: EL MERCADO: Habría barrida en Olancho FC, el olimpista que pidió ir a Real España y ‘Patón’ Mejía regresa a Honduras

No viajar y competencia con Edwin Rodríguez

Creo que ha sido difícil las salidas. Creo que el clima y el campo nos pesó. Ahora estamos en casa, la verdad es un bien para el fútbol hondureño también jugar en el Estadio Nacional, creo que se ve más vistoso y más bonito el juego, más rápido, creo que va a ser un bonito espectáculo, los dos equipos son muy buenos. Creo que cada equipo va a salir a buscar el resultado.

En lo personal, con el equipo y todo, vamos a salir a ganar si Dios lo permite y no, creo que es una competencia sana, creo que en lo personal siempre trato de dar todo lo mejor de mí, tal vez no ha sido mi mejor torneo por diferentes circunstancias, muchas personales, pero gracias a Dios pues ya me siento mejor. Y me agrada verlos jugar, son grandes jugadores, Chirinos y Edwin (Rodríguez), yo los admiro mucho. Y nada, creo que el punto aquí es estar unidos y jalar juntos por el bien del equipo, que es lo primordial.

Punto de despegue tras vencer a Real España

Sí, como venía diciendo, creo que a la vez también nos cayó bien, por así decirlo, estos dos partidos. Creo que del partido con España, el primer juego, veníamos un poco dolidos, un poco enojados, pero creo que teníamos la convicción de que aquí podíamos darle vuelta. El equipo se vio motivado, metido y creo que eso nos dio un empuje para lo que se viene. Creo que nos dimos cuenta que si todos estamos metidos y si somos el Olimpia que hemos sido durante estos años va a ser muy difícil que nos puedan ganar y la verdad pues estamos tranquilos, motivados y pues ahora aprovechar este impulso y poder estar en la final.