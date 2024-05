El técnico que suena con fuerza en la máquina: “Los números me ponen como candidato al Real España”

Vargas luego de salir del Real España tuvo breves pasos por Victoria, Vida y el Zacapa de Guatemala y por ahora es agente libre. El técnico asegura haber tenido un par de contactos con Elías Burbara, pero eso hace unas semanas atrás.

“Los números me ponen como candidato al Real España. Me gusta pelear torneos, no pelear descenso, al Vida había que formarlo por eso di un paso al costado, se dieron un monton de problemas, no hicieron mucho para evitar el descenso”, dijo el técnico argentino afincado en Honduras desde 1997.

“Con el tema del Real España me llamaron considerando los problemas personales de Falero que lo obligó a poner la renuncia, querían saber mi situacion, por ahora los que me ponen en la pisibilidad son los números que hice durante yo dirigí, los llevé a una final, tenían años de no participar en Concacaf”, expresó a TVC.