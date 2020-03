Motagua se muda a Danlí y Comayagua tras no llegar a un acuerdo con alquiler del Nacional

La situación del estadio Nacional donde no hay acuerdo con Motagua y Olimpia para continuar jugando debido a que la CONAPID cambió algunos aspectos en el nuevo contrato que se iba a firmar, pues los equipos querían que se mantuvieran las mismas condiciones de 10 años de alquiler que firmaron.

“En primer lugar no hay un contrato firmado entre Fundefut y la CONAPID, se venció el 31 de diciembre del 2019, hemos estado en pláticas hasta hace poco que se envió un contrato nuevo con propuestas que no llenó las expectativas y se cambian las cosas de la noche a la mañana”, comentó Suazo al programa Extra Liga.

El dirigente del Motagua explicó a detalle las razones de la ruptura de contrato con la Conapid, arrendatarios del estadio Nacional que es propiedad del Gobierno. “Nosotros solo seguiríamos jugando en el Nacional en las mismas condiciones de hace 10 años; sino es así, nosotros vamos a buscar opciones”, explicó.

CONSTRUIR PROPIO ESTADIO

El directivo del Motagua dejó claro que junto al Olimpia están estudiando la posibilidad de construir su propio estadio, pues los dirigentes de ambos equipos tienen las condiciones económicas para hacerlo, esto les evitaría estar de nómada viajando por varias ciudades.

El Olimpia, al igual que el Motagua se mudará de Tegucigalpa porque no ha llegado a un acuerdo con Conapid para el alquiler del inmueble.

“Nosotros podemos analizar la situación de construir un estadio en común entre los dos equipos”, explicó Suazo en relación a la buena amistad que existe con la directiva del Olimpia con quien han manejado el estadio Nacional por medio de la Fundación Fundefut.

No hay un acuerdo con el Gobierno. “En el pasado asistimos a muchas reuniones para ver cómo se remodelaba el estadio; incluso antes de que se filtraran los videos donde se ven las grietas, pero de la noche a la mañana apareció el fideicomiso donde nos dimos cuenta a través de los medios de comunicación. Pero si no juegan Olimpia ni Motagua, CONAPID no tiene ingresos en el estadio Nacional”, contó.

Los ingresos que recibe el Gobierno por el alquiler del vetusto estadio Nacional al Motagua y Olimpia son muchos. Algunos son por medio de las taquillas, otros por el alquiler para los partidos internacionales de Champions y Liga Concacaf.

También por el alquiler de los palcos, venta de comidas y la U televisiva donde los dos clubes han invertido en vallas leed para generar un poco más. Si no hay acuerdo con CONAPID, ambos clubes se marchan de la capital

“Nosotros estamos jugando en el estadio Carlos Mirando y los siguientes partisos los teníamos programados para Comayagua y Danlí; igual es la posición del Olimpia. Nosotros no hemos tenido respuesta a la carta que enviamos a CONAPID donde le pedimos jugar bajo la mismas condiciones de hace 10 años y no hay respuesta”.