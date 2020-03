Yustin Arboleda y sus revelaciones en Instagram Live con DIEZ: "En Honduras aprendí a manejar"

Yustin Arboleda atendió a DIEZ desde la comodidad de su hogar para dialogar sobre lo que está aconteciendo en el mundo entero con el coronavirus, la pandemia que tiene paralizado a todos.

Leer más: Los 13 países que no registran casos de coronavirus

El delantero del Olimpia repasó en una charla mediante Instagram Live su estancia con el Marathón y ahora, su nuevo reto con la camiseta del equipo más ganador de la Liga Nacional de Honduras.

Coronavirus, redes sociales, comida, la pérdida de sus papeles y hasta reveló que fue en Honduras donde aprendió a manejar y donde tuvo su primer automóvil.

Lo que dijo Yustin Arboleda en el Instagram Live con Diario DIEZ:

Diferentes nacionalidades con su esposa: "Somos de países diferentes, tenemos que estar en comunicación con nuestros familiares, miré noticias de Colombia, se está poniendo bien complicado, hay más de 200 casos confirmados allá, están tomando medidas para controlar la aglomeración de la gente en las calles".

Yustin Arboleda marcó su primer gol con Olimpia en un clásico frente a Motagua.



Mensaje a la gente: "No hay que andar en la calle, hay que tomar precauciones y confiar en Dios que no nos pueda afectar a nosotros ni a nuestra familia, esperamos en Dios que todo pueda pasar".

Leer más: Los escenario que tiene la Liga para acabar el Clausura 2020



Él, el único que sale de casa: "Si hay que ir al supermercado voy yo, dejo a mi esposa y mi hija en la casa, al regresar, hago todo el protocolo de limpieza, ando con guantes, mascarilla, constante lavado de manos, con gel antibacterial, aseo el apartamento para uno tratar de controlar la situación".



¿Qué hace en esta cuarentena?: "Miramos Netflix, juego con la niña, mi esposa hace Tik Tok ja, ja, ja... mi esposa puede, yo no, pero toca estar en casa, hay que aceptar".



Su adaptación a Tegucigalpa: "Un poco complicado al principio, muchos amigos de San Pedro Sula me decían que no era lo mismo, que era complicada, yo estoy acostumbrado a vivir donde me toque, no soy mucho de anadar en la calle, lo necesario lo tengo cerca, el mall, el super, la clínica, estoy contento de estar acá".



¿Es complicado Tegucigalpa?: "La verdad como en todos lados, cuando no conoces se te complica todo, pero con el Waze todo es más fácil, lo pongo y llego donde quiero ir".





¿Es cierto que en Honduras aprendió a conducir?: "Acá en Honduras aprendí a manejar, en San Pedro Sula, que fue donde compré mi primer carro, ya andamos tranquilos, bien por esa parte, no hay ningún problema".



Extravío de papeles: "Casualmente ese día jugaba el equipo y yo estaba suspendido, la gente decía que qué hacía en un centro comercial horas antes del juego, mi entrenamiento fue en la mañana, porque cuando uno no juega siempre entrena por las mañanas. Entonces, luego de eso fuimos un rato al gimnasio con mi esposa y le dije 'vamos a alomorzar a la calle', y saqué mi cartera de mano porque por el mall hay un carwash y ahí dejamos el carro lavando y nos fuimos caminando porque hay comida bufet por ahí, al regreso, cuando metí el coche de mi niña, en el trayecto del carwash a la casa me di cuenta que no llevaba la cartera, regresé al lugar y me dijeron que no lo habían visto, imagínate la odisea; a los días viajaba con el equipo por la Liga Concacaf, mi VISA, las tarjetas de crédito, el dinero, que era lo que menos importaba en ese momento, era más los papeles"

"Entonces esperé que terminara el partido y hablé con Osman Madrid y le comenté a los profes que había perdido los documentos y el club difundió la información al igual que varios periodistas. Agradecer a las personas que lo encontraron, y gracias a Dios pude encontrar los papeles".

Yustin Arboleda habló muy bien de Pedro Troglio, su entrenador en el Olimpia de Honduras.

Acerca de Pedro Troglio: "Tipazo el profe, es un gran entrenador, pero mejor persona, siempre está dispuesto a ayudar a uno como jugador y poner la experiencia de jugador que vivió él y ahora como técnico".



Sobre el Marathón: "Soy un agradecido por la institución, todo lo que viví, lindos momentos, difíciles también, tengo respeto y admiración por el Marathón, a todos los que siempre apoyaron es recíproco el cariño mío hacia ellos y la institución".



Decisión de firmar por Olimpia: "Nosotros como jugadores somos profesionales, es nuestro trabajo, en el tiempo que llevo acá he visto muchos periodistas que han cambiado de un periódico a otro, por x o y motivo, lo sabrán ellos, hay gente que tiene que ser objetiva a la hora de hacer un comentario porque hay gente que se olvida que nosotros somos personas y que tenemos familias y que dependen de nuestro trabajo, no lo digo por mi caso, ya que un jugador cambie de un club a otro, hay que respetar las decisiones de cada persona; Cristiano Ronaldo duró 10 años en el Real Madrid y se fue a la Juventus porque necesitaba más dinero y eso que tenía su vida hecha, tenemos que respetar las decisiones de la gente".

Además: Futbolistas de Motagua abren su restaurante para ayudar a los más necesitados



Su regreso al Yankel, pero como rival: "Fue algo como un contraste que viví cuando fui al Yankel, los compañeros me estuvieron hablando, porque estaba claro que se iba a vivir un momento hostil, fue lindo, hice mi partido, quedó una linda historia que uno guarda en los archivos de la mente, pero ahora quiero darle muchas alegrías a la afición del Olimpia".



¿Qué comen en esta cuarentena?: "Comemos... ni encontramos que hacer ya ja, ja, ja... lo que más comemos es pollo, tratamos de hacerlo de diferente forma, atún, huevo, lo básico que comes al día a día, lo que pasa que estás 24 horas encerrado y comes cinco veces al día ja, ja, ja, está un poco complicado el tema este de la cuarentena; hablaba con un amigo ayer de San Pedro Sula, de la iglesia donde iba, y decíamos que ahora la comida en la casa se acaba más rápido porque son cinco o seis tiempos, más de alguno va a llegar como una chanchita a los trabajos".



Sus amigos en Marathón: "De los tres años que duré en Marathón, con todos me llevaba, nunca tuve problemas con ninguno, ni un roce ni nada, me llevé bien con todos, pero si tuve dos hermanos que te da ese fútbol que son Yaudel Lahera y Caue Fernandes, nuestras familias, las esposas se llevaron bien. Igual con Johnny Leverón, Chino Discua, con Mario Martínez lo poco que compartimos, con Carlo Costly, con "Pájaro" Perdomo".

Yustin Arboleda regresó al Yankel pero como rival, y le anotó al Marathón.



¿Y en Olimpia?: "Acá tengo cerca al Chaco Maidana, compartimos bastante porque vivimos en el mismo edificio, con Leverón porque ya lo conocía, con Matías Garrido con José Cañete, estamos cerca".



Evitó hablar de la polémica con Marathón: "Del tema de Marathón no quiero hablar, pero la relación con Marathón está bien, no tengo problemas con ellos, pero prefiero hablar de otro tema, se ha hablado demasiado, más de dos meses y medio hablando, prefiero dejarlo de un lado".



Su aventura en el Viejo León: "Olimpia es un equipo grande que te exige pero te da todo para que puedas ganar".

Ver más: Héctor Medina, DT en Nicaragua habla porqué en ese país no para el fútbol



Quiere una selfie con Thierry Henry: "Le decía a mi esposa en broma, yo tengo la fe en Dios que vamos a clasificar pero voy a mandar a traer el teléfono porque me voy a tomar una selfie con Thierry Henry. Uno de mis jugadores favoritos es Henry, por la forma que tenía de jugar y definir, la técnica... fue un gran jugador, todos los sabemos".



Situación de la Liga Nacional ante el parón por Coronavirus: "Es un tema bien complejo porque he visto hasta jugadores del mimso Motagua que no lo ven conveniente (que lo declaren campeón) estamos ante una situación que se nos sale de las manos a todos, a la Liga, la Federación, los clubes, los jugadores, es algo que está pasando a nivel mundial que nosotros no podemos obviarlo".

"Creo que va a ser un tema bien complicado, porque ¿qué va a pasar si declaran a Motagua campeón?, que va primero, con méritos propios, ha sido el mejor, pero los de abajo, ¿van a declarar al Honduras Progreso descendido?. Faltan 5 partidos, 15 puntos en juego, la verdad que lo que te puedo decir es poco".