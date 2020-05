Mario Zanabria en DIEZ: Revela por qué Troglio se quedó en Olimpia y alaba a Diego Vázquez

Follow @GustavoRocaGOL

Mario Zanabria (71 años) es un señorón del fútbol. El ídolo del Boca Juniors y Newell's Old Boys siempre encuentra las respuestas correctas al momento de ser interrogado, sin llevarse de encuentro a nadie y siendo preciso con sus respuestas.

El otrora entrenador del Real España de Honduras compareció en un Live de Diario DIEZ mediante Youtube y Facebook en donde recordó esa época gloriosa con el cuadro aurinegro el cual le dejó su único título como técnico profesional.

El santafesino, que con esa zurda prodigiosa que le regaló un título de Liga Argentina a los leprosos, no cambia su carisma y asegura que en Honduras vivió momentos que marcaron su vida como profesional.

Douglas Caetano se conectó a la transmisión y mandó un mensaje a Mario Zanabria.

Escucharlo hablar es arte, y eso lo saben todos los que compartieron con él, pues deja una marca en sus pupilos. Douglas Caetano, durante estaba la transmisión se conectó para disfrutar de la charla con el maestro Mario Zanabria. "Lo amo, es mi papá, me enseñó mucho", escribía el delantero brasileño, a lo que el '10' xeneize respondió con mucho agrado.

"Un abrazo grande para Douglas, fue muy importante en ese campeonato que logramos por lo que dio adentro y fuera, los jugadores se sentían protegidos por él, él los defendía en el campo, los muchachos sintieron mucho la partida de él de un día para otro, nos costó muchísimo poder reemplazarlo como jugador adentro y afuera, le mando un abrazo", esgrimió Zanabria.

TODO LO QUE DIJO:

Su título con Real España: "Ya se van a cumplir 10 años de aquel campeonato obtenido con un equipo muy juvenil y cuando muy poca gente lo esperaba pero gracias a Dios los muchachos dieron lo suyo y pudimos ganarlo, es beneficioso que después vinieron dos más de la mano de Hernán Medford y el profe Tato Ortiz y en buena hora que siga sumando Real España muchos títulos más".



"Un poco lo que fue o que se dio en ese momento fue el profundo conocimiento que tenía de ese plantel, yo había estado en 2008, luego regreso en 2010 y los jugadores eran casi los mismos, entonces los que se van son los grandes; se va el equipo completo y los suplentes, la directiva quiso hacer un saneamiento económico y los que quedaron eran jugadores que eran desconocidos para la gente pero no para mí, porque esos jugadores eran los suplentes de los que se fueron y no habían tenido nunca su oportunidad, no fue difícil darle forma, estaban esperando su oportunidad. Aprovecharon porque los Maynor Martínez, Daniel Tejeda, Hilder Colón, Alfredo Mejía, Edder Delgado, Luis Lobo, Mario Martínez que regresó de Bélgica se consolidó, Cristhian Martínez y Jairo Puerto. Los que jugaron antes eran Pavón, Everaldo Ferreira, Caetano, Erick Vallecillo, Elder Valladares, Calolo Palacios, entonces los muchachos tuvieron su oportunidad y la aprovecharon".

Mario Zanabria con su único título como entrenador profesional.



"Habíamos hecho un plantel que después no supimos cuidar entre todos, a lo mejor ni los dirigentes, ni yo, ni los mismos jugadores, porque era un plantel que tenía mucho futuro y se fue diluyendo con el correr de los años, se fueron jugadores importantes que representaban mucho para el equipo y para ellos, se fue Douglas Caetano el siguiente torneo, y muchos jugadores que no hicieron la misma campaña, porque ganamos a un Olimpia lleno de estrellas".



Ofrecimientos de Olimpia, Marathón y Motagua: "Siempre se sondeó pero nunca fue directo y formal con Olimpia, fueron versiones, por ahí ganas pero en realidad nunca de decir 'estuve cerca, no'. Motagua y Marathón también, solamente fueron conversaciones y estar entre seis o cuatro opciones".



Título más disfrutado, como jugador con Boca o técnico con Real España: "Lo que ocurre es que son dos cosas distintas, el de jugador son títulos internacionales muy importantes, grande, el de Real España lo disfrutto mucho porque yo a pesar de la dilatada carrera que tengo como jugador, es el único título que gané".





Sobre Pedro Troglio: "En cierta forma Pedro ha trabajado en el extranjero, trabajó en Paraguay y Perú, yo me puse en contacto con él, me puse a disposición de él, tengo buena relación, tengo contacto, no nos veíamos muy seguido porque no nos lo permitía nuestro trabajo, con él hablé no hace más de dos semanas. Preguntándole cómo andaba, charlamos un poco, es responsable, muy profesional. Me dijo 'yo tengo avión para irme a Argentina, no tengo problema para salir de aquí, pero voy a tener problema porque en Argentina los aeropuertos están cerrados porque si se reanuda el campeonato allá, no voy a poder volver y no puedo dejar a esta gente y estos jugadores que tan bien se han portado conmigo', entonces, la razón exclusiva por la cual él no regresó a Argentina a pesar que la está pasando solo en esta cuarentena es porque no tenía asegurado el regreso en el momento que lo necesitaran en Honduras, me alegro mucho que le vaya bien, porque es un ídolo futbolístico que ha hecho una carrera extraordinaria como jugador y ahora como técnico, creo que él y Olimpia hacen una buena conjunción porque Olimpia también es un club muy bueno que merece tener un técnico como Troglio".



Aparición de Diego Vázquez como técnico: "Sin ninguna duda que fue una sorpresa, pero una sorpresa a todas luces agradable, una revelación, mostró en muy poco tiempo una capacidad que a lo mejor nadie sabía que tenía, sin embargo, lo era, porque lo de él no fue una casualidad, que fue, ganó un torneo, anduvo, deambuló, se fue... no, le ha cambiado la cara a Motgaua, lo hizo un equipo ganador, con muchos campeonatos sobre el lomo, cambió la historia del Motagua en todos estos años, es una gran revelación y me alegro mucho por él".

Hace 46 años Mario Zanabria, con un zurdazo pletórico que se coló en el ángulo superior izquierdo de la portería del Rosario Central, le daba el título al Newell's.



Recordó a Juan Ramón Mejía: "Él estuvo en 2015 con nosotros, jugaba en el ataque con Claudio Cardozo... ha hecho goles, ha salido goleador, ha hecho de uno, dos y tres. En el regreso mío en 2015, no anduvimos nadie bien, por eso se hizo la campaña que se hizo, no andaban bien ellos ni yo tampoco, no fue un buen año, pero él fue un jugador que yo lo tenía pedido desde etapas anteriores, cuando pedía refuerzos de la Liga hondureña siempre lo tenía en vista y siempre estaba jugando en Copán o en cualquier otro equipo y cuando lo pedíamos nos decían que era de Olimpia, y todos sabemos cómo es Osman (Madrid), que no le va a prestar jugadores al rival para reforzarlos (risas)".

