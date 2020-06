Luis Garrido confiesa que Osman Madrid lo corrió de Olimpia en tres oportunidades

Luis Garrido se encuentra ahora mismo solucionando su futuro pues fue dado de baja en el Córdoba de España, equipo de la tercera categoría en esa nación. El contención en su momento dejó en claro que no tiene intenciones de regresar a Olimpia, equipo en el cual se dio a conocer en Honduras.

En una entrevista con el programa radial Minuto 90 de Radio Cadena Voces, Garrido volvió a dejar en claro que no piensa volver a ponerse la camiseta merengue por el trato que recibió y su pensamiento no cambiará.

VER: LAS CONFESIONES DE SAÍD MARTINEZ EN ENTREVISTA A DIEZ

Ya hace unas semanas el jugador dijo que “debía tener dignidad” pues no le gustó cómo lo trataron cuando se lesionó y cuando estuvo a punto de militar con Motagua.

“Si bien es cierto no soy un gran jugador, pero me mato en la cancha y me gano muy bien mi salario, pero la verdad de las cosas a ese equipo no regreso jamás porque su gerente, Osman Madrid, se portó muy mal conmigo. Me corrió en tres oportunidades del club, incluso la última vez estando lesionado me dieron la espalda y me trataron como un objeto”, inició contando en el programa radial.

Garrido no ha ocultado lo sucedido y detalla que Osman Madrid fue una de las personas que peor lo trató cuando él estuvo en la disciplina capitalina.

“Tampoco me gustó la actitud que asumieron sus dirigentes conmigo, especialmente Osman Madrid y donde tuvimos que llevar mi caso a otras instancias aduciendo que tenía contrato, algo que era falso. La verdad que se portaron muy mal conmigo en cuanto a mi prima, salario, y aparte que ya no tenia contrato con ellos... ¡Cómo alegaban!”.

Y abonó: “Pensaron que no me iba recuperar, no sé por qué Osman dijo mentiras, al final le saco lo bueno a todo y le doy gracias a Dios por todo lo que hace en mi vida”.

Luis Garrido volvió a enfatizar en el tema de llegar a Motagua en algún momento de su carrera. El contención detalla que se siente en deuda con ellos:

"Fue así que el Motagua me abrió las puertas después de mi lesión para que jugara con ellos, hasta me llevaron a los Estados Unidos y estaba listo para encarar el torneo luego de una pretemporada, y eso se lo agradezco a Diego Vasquez. Lamentablemente no se pudo dar mi contratación por el problema que dio con el Olimpia, pero no descarto que ahora pueda jugar allí, si ellos se interesaran en mis servicios profesionales, en verdad que me gustaría", expresó.

“En su momento pedí disculpas. Yo llegué a entrenar a la par de todos y claro que me faltaba el ritmo, muy agradecido con Diego y la institución porque me dieron la oportunidad de entrenar y tomar un poco de ritmo”, siguió contando.

SI JUGARÍA EN COSTA RICA EN OTRO CLUB QUE NO SEA ALAJUELENSE: “Me gustó mucho la liga tica, si no se da la oportunidad de jugar en la Liga y si otro equipo me abre las puertas pues bienvenido sea. Son momentos difíciles y uno como jugador debe tener mucho cuidado, esperemos que Dios abra una puerta”