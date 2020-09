Marcelo Pereira se pronuncia sobre las posibilidades de vincularse a Talleres de Córdoba de Argentina

La exportación de jugadores al extranjero es uno de los objetivos de los equipos de la Liga Nacional y en el Motagua en los últimos meses se habló de la posible salida de futbolistas.

El defensor Marcelo Pereira fue uno de los que fue mencionado que podría salir al fútbol argentino e inclusive a la MLS. El zaguero de los azules habló este día y se refirió al respecto.



"Esa posibilidad la maneja el representante y a mí nada más me toca estar trabajando. Ahorita estoy compenetrado en Motagua más allá de cualquier otra situación que pueda llegar, el día a día lo vivo aquí y me preparo para el inicio del torneo. La propuesta o ofertas no las tengo muy claras, si en un momento llegan, ustedes como medio se van a dar cuenta, pero por ahora estoy mentalizado en el torneo que va comenzar", comentó.





Pereira pertenece al Motagua y pese a ellos, el juvenil no descarta, ni cierra las puertas a salir del equipo al presentarse una oportunidad en el extranjero.



"La posibilidad siempre existe, y siempre haciendo un buen trabajo en el equipo se abren muchas puertas. Ahora estoy compenetrado en lo que será el arranque del torneo. Yo no tengo cláusulas y soy completamente del club y me debo al equipo".



El Motagua se ha convertido en uno de los equipos más protagonistas en los últimos torneos y ahora se prepara para ponerlo en práctica en este torneo Apertura 2020.





"Más que enfocarnos en los rivales, nos fijamos en lo nuestro, el trabajo que hemos hecho en los últimos torneos. Sin duda que los clubes se preparan para contrarrestar los nuestro y nosotros para lo de ellos. Pero si nosotros logramos hacer nuestro trabajo estaremos más cerca de lograr el objetivo que nos hemos trazado".



Sobre la rotación o los errores en la zona baja. "Todos estamos expuestos a los errores, nadie los quiere cometer, pero somos un grupo muy unido y el error de uno es de todos. Aquí solo queda apoyar al que va jugar y sin hay rotaciones, el que juegue está en una institución grande y prepararnos para las oportunidades".



Cuando se le consultó sobre el formato de este torneo. "Todavía no lo tengo muy claro y aquí siempre lo hemos manejado paso a paso y vamos a tener que entrar más a detalle lo que será el formato y poner en práctica las situaciones que vamos a tener".





Pereira también comentó sobre la pandemia y lo que les pudo haber afectado. "En lo futbolístico claro que ha afectado por tanta cosa que se habla en la noticia afecta en lo mental, pero ahora estamos trabajando, contentos y hemos vuelto a lo que tanto nos gusta".