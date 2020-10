Pedro Troglio se calienta en conferencia: "Esto es una locura, te juro, me quiero morir, esto es una pavada"

Pedro Troglio comenzó la conferencia de prensa después del agrio empate 0-0 ante el Motagua muy sereno, pero a medida le preguntaban se iba calentando y alterando, hasta que contestó con dureza. El estratega argentino del Olimpia no coincidió con un sector de la prensa deportiva que asistió a la conferencia virtual.

Ver más: Tabla de posiciones del Apertura 2020 de Liga Nacional

Las preguntas que le giraban al técnico argentino enfatizaban en el poco futbol que se miró en el derbi capitalino y que además, Olimpia se preocupó por cuidar el cero jugando nada más con un delantero (Jerry Bengtson).

"Creo que hicimos los méritos para ganarlo en cuanto a situaciones de gol, el primer tiempo me parace que fue trabado, parejo, pero las dos o tres situaciones más claras de gol fueron nuestras, la de Bengtson, Álvarez y de Chirinos apenas arrancando. Prácticamente en todo el partido no recibimos un tiro al arco y el segundo tiempo dominamos el territorio, generamos dos o tres muy claras, pero bueno, hicimos los méritos para ganarlo pero no se dio, lógico que nos hubiera gustado ganarlo para acercarnos pero esto es largo, todavía falta, era bueno dejar esta imagen, pero hay que seguir jugando y ganando", comenzó explicando Pedro Troglio.

¿Por qué jugar con un solo delantero?, le consultaron. "Queríamos ganar en la mitad de la cancha, una ganancia en la tenencia de la pelota tratando de hacerle un rondo a Héctor Castellanos y Reinieri Mayorquín y después aprovechar la velocidad por los costados y también para que los dos cincos pudieran bajar a las espaldas de los laterales en las coberturas y no tener que mover a los centrales adentro del área con los nueve que son habilitados con el juego. Creo que el partido salió tal como lo pensamos, nos faltó claridad en los últimos pases para generar alguna situación más y poder ganarlo".



A Pedro Troglio le comenzó a molestar cuando le hicieron el comentario que en el partido hubo más golpes que fútbol. "Nosotros jugamos muy bien. Una vez que jugamos bien no nos reconocen, muchachos miren el partido. Nosotros generamos, todas las situaciones del partido son de nosotros, no nos patearon al arco y esto es fútbol, contacto, me encanta el juego fuerte, esto es de hombres... de mujeres también, pero las mujeres tienen un poquito más de cuidado cuando juegan, nosotros somos un poquito más brutos para jugar al fútbol y a veces se va alguna patada".



"Como repito, hicimos los méritos para ganarlo, hubo cinco o seis situaciones claras de gol nuestra y no recuerdo ninguna de Motagua, entonces me parece que merecimos ganarlo, pero en el fútbol el mérito es meter la pelota adentro y si no la metes te tenes que conformar con lo que te llevas", decía en la conferencia el estratega sudamericano del Olimpia.





Luego de eso, Pedro Troglio no aguantó más los comentarios y preguntas sobre el pobre fútbol que se mostró en el Motagua-Olimpia y tuvo que levantar su voz para ponerle alto a la situación.

"Se preocuparon por cuidar el cero y jugando con un delantero", le comentaron, a los que respondió. "Esto es una locura, te juro, me quiero morir con lo que escucho. Muchachos, el equipo generó situaciones de gol, dominó el partido y me están preguntando estas pavadas, esto es una pavada, muchachos, jugamos bárbaro con un delantero porque pusimos tres volantes ofensivos para jugar y dos laterales que pasaban al ataque constantemente para generar el dos contra uno por los costados ¿qué partido ven, o se creen que jugar con cuatro delanteros es jugar ofensivo?. Michaell Chirinos es delantero, Edwin Rodríguez es delantero, Jorge Álvarez es ofensivo, los dos laterales son ofensivos, ¡por favor! vamos a ser coherentes y vuelvan a sentarse a mirar el partido y van a ver que dominamos todo el partido y merecimos ganar, después, hay que meterla. Gracias", concluyó diciendo el argentino luego del empate 0-0 en el derbi capitalino.