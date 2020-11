El partido Marathón vs Platense ahora se jugará el domingo debido a las condiciones del clima

Debido a que todavía no se ha habilitado el paso entre San Pedro Sula y Puerto Cortés luego de los daños que dejó el huracán Iota, se ha determinado por parte de Liga Nacional, mover el juego de la fecha 10 entre Marathón y Platense para el domingo a las 3.00 de la tarde.

Dicho compromiso había sido confirmado la noche del jueves para jugarse el sábado a las 3.00 pm en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad industrial, pero ahora se corre un día más para esperar que se habilite el paso a la altura de Choloma.

Las fuertes lluvias que han caído sobre la zona norte han dejado cortado el paso a la altura del Rio Nance en el Municipio de Choloma, pero ya se está trabajando en restablecer el paso, pues esta es una de las vías más transitadas y una de las más importantes para la economía del país.

La Liga Nacional ha determinado mantener la jornada completa que solamente ha tenido la variante de día de este compromiso entre esmeraldas y escualos. El resto de la jornada se llevará a cabo como está establecido en la circular que se emitió.

REAL ESPAÑA SE VA POR LA BARCA A LA CEIBA

Marathón buscará no dejar escapar al Vida, club que dirige Primi Maradiaga y que se encuentra liderando el grupo de la zona norte. Los cocoteros se medirán este sábado en La Ceiba al Real España, club que ya va de camino desde San Pedro Sula al litoral atlántico, vía terrestre.

Los aurinegros salieron este viernes camino a La Ceiba por la carretera del Sur. Tomaron el rumbo a La Barca, Santa Cruz de Yojoa, para luego pasar por Santa Rita Yoro, seguidamente subir otra vez al Valle de Sula por El Progreso, Yoro y luego agarrar la carretera rumbo a La Ceiba.

Todavía hay lugares muy peligrosos para transitar por esta zona del país debido a que las lluvias no han parado, muchos ríos se encuentran llenos en su totalidad y las autoridades han habilitado pasos donde la calle ha sido cortada, como sucede entre El Progreso y Santa Rita en Yoro, por donde debe pasar el Real España.

JORNADA COMPLETA DE LIGA NACIONAL

Sábado 5.15 pm Vida vs Real España

Sábado 7.00 pm Motagua vs Real de Minas

Domingo 3.00 pm Marathón vs Platense

Domingo 4.00 pm Olimpia vs Real Sociedad

Lunes 3.00 pm UPN vs Honduras Progreso