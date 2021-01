¡Real Sociedad asegura que Yeison Mejía tiene contrato vigente con ellos!

Real España está metido en otro problema por temas de contrato, el último que se le había sumado era el de Selvin Guevara, de quien aducían que tenía ligamen con ellos, pero al final el TNAF falló a favor del Marathón, club en el que actualmente está el 'Pibe'.

Ahora la máquina parece tener otro camino escabroso con respecto a uno de sus primeros dos fichajes para el Clausura 2021 de la mano del técnico mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez. Se trata del delantero Yeison Mejía.

En el programa radial Panorama Deportivo, Javier Martínez, de los dirigentes de más peso en la Real Sociedad, ha reconocido que el jugador aún mantiene contrato de "al menos seis meses con nosotros", según ha dicho.

"Que yo conozco sí tiene contrato, él jugó un torneo y medio, puede verificar él. El muchacho si usted mira no jugó los ultimos tres partidos por situaciones de lesión y fue algo que no le comunicó al médico del equipo, quizá se estaba cuidando", expresó Martínez.



"Desde ahí adolecía lesión y un día se le consultó al doctor y él no informó que estaba lesionado; él se vino, él solo tiene que ir a la oficina (si se le debe dinero), él es el que cobra", decía el directivo ante las preguntas si la entidad tocoeña le adeuda salarios al jugador.



Javier Martínez es claro y asegura que el presidente del Real España, Elías Burbara, sabía de la situación. "Ahí se va a ver la situación de lo que va a pasar, con el Real España tenemos una buena relación, con su presidente, Elías, les informé de esa situación desde antes; aquí en el equipo a los jugadores se les paga, a ningún jugador se le ha quedado debiendo, nunca hemos ido al TNAF, ahí se va a ver qué es lo que va a pasar".



En la misma línea, el directivo de la Real Sociedad de Tocoa insistió. "Les dije a los del Real España que fueran a la liga para ver si tiene o no tiene contrato con Real Sociedad Yeison Mejía, porque si yo vengo como jugador y digo que estoy libre, no reviso".

Real España ya presentó de forma oficial a Yeison Mejía





El mano derecha de Ricardo Elencoff confirmó y dejó claro que no le va a quitar el sueño al jugador, ni va a entrar en disputa con el Real España, club con el que mantienen una buena relación.

"Ningún equipo firma a un jugador por año y medio; el futbolista mínimo firma por dos años, no ha firmado por año y medio, hasta tres, en realidad sí sé que tiene contrato al menos seis meses con el equipo, pero tampoco se le va a quitar la oportunidad", exteriorizó.



Para finalizar, Javier Martínez dejó un mensaje de tranquilidad. "No es por polemizar este tipo de situaciones, ustedes pueden verificar si el jugador Yeison Mejía tiene o no tiene contrato con la Real Sociedad".