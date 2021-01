Presidente de Motagua, Eduardo Atala, reconoce tener pesadillas por culpa de Olimpia

Después de la dura derrota (1-3) en el juego de ida de la final de liguilla ante Olimpia, el presidente de Motagua, Eduardo Atala, da la cara y analizó en DIEZ los graves errores y las desconcentraciones que marcaron este clásico en el estadio Nacional.

Tras este resultado también acepta que en las últimas semanas ha tenido pesadillas con el club albo por aquel partido donde quedaron fuera en los cuartos de final de la Liga Concacaf.

Y pese a que Pedro Troglio tiene bien tomada la medida a su compatriota Diego Vázquez, el máximo dirigente azul confía en su plantel y cuerpo técnico para buscar una remontada que reconoce no será fácil por el gran plantel conformado por su vecino.

Además se refirió a la situación contractual de "La Barbie" y de sus dos principales delanteros que acaban contrato en los próximos días.

EL REGLAMENTO OFICIAL PARA LLEGAR A LA FINALISÍSIMA CONTRA MARATHÓN

"Ha sido un partido malo, muy malo por parte de Motagua. El equipo estaba bastante nervioso y ansioso en el primer tiempo, nos hacen tres goles fáciles y cuando se quiere recomponer no da para tanto porque Olimpia es un buen equipo y no le podés regalar 45 minutos, ni siquiera 10", reconoce Atala.

Don Eddy sabe que llegar a la finalísima contra Marathón es difícil, pero morirán en el intento: "El equipo tiene capacidad para hacerlo, pero debe cambiar su mentalidad, no puede entrar con esa desconcentración de la primera parte, se puede empatar la serie y hasta ganarla, pero Olimpia tiene sus cosas y estamos en una gran desventaja, pero no quiere decir que no haremos nuestro mejor esfuerzo para nivelar esta final de liguilla, hay la capacidad suficiente", confía.

SOBRE EL ARBITRAJE DE ÓSCAR MONCADA

Atala ha sido muy prudente al analizar la actuación del juez central quien no señaló una clara mano de Edwin Rodríguez y que posteriormente finalizó en gol de Eddie Hernández, aún así cree que se trató de un error humano, pero recuerda que Óscar Moncada se ha equivocado en reiteradas ocasiones en contra de ellos.

"Moncada es un árbitro experimentado, lo miré en una final de Concacaf y fue impecable entre Toronto y Chivas, él tiene la capacidad, lo que pasa que hay tantas dudas cuando se pita en Honduras y tantos recuerdos malos y siempre uno está condicionado; yo pensé que nunca nos iban a volver a poner a Moncada después del juego contra UPNFM donde pitó un penal inexistente y todo el juego nos estuvo forzando con tarjetas, fue un pésimo partido que nos costó el liderato.

Pese a jugarse sin público, Moncada fue resguardado por las autoridades policiales.

Yo no le puedo echar la culpa del partido de ayer, aunque hay una mano clara en el segundo gol de Olimpia, es un error arbitral y no quiero pensar otra cosa, pero sí hay una predisposición contra él por juegos anteriores, la Comisión se equivocó y ya son demasiados los antecedentes con él, voy a tomar ese error de la mano como algo humano, que no pudo verla, ya en el resto del partido no tuvo ninguna incidencia", afirma con altura y confía que el domingo Melvin Matamoros pueda estar a la altura.

HABILITACIÓN DE JERRY BENGTSON

Atala no le ha puesto atención a la habilitación de Jerry Bengtson para este duelo de ida después que la Comisión de Disciplina lo haya castigado con tres partidos por lanzar un botellazo a un futbolista de Marathón, pero tras cumplir más del 50 por ciento de la sanción, Olimpia buscó la reducción de pena y por tal razón fue habilitado algo que ve normal y que todos han hecho, sin embargo tiene un señalamiento al ente disciplinario.

"Es un tema que está dentro de la ley, el problema más grave de la Comisión es que solo debe aplicar para jugadores que han sido expulsados en la cancha (dentro de los 90 minutos) y él fue por un botellazo (ya con el partido finalizado) y le aplicaron el mismo artículo y no puede ser así porque no fue expulsado y ni siquiera fue insertado, pero ese beneficio de poder solicitar una rebaja después de cumplir el 50 por ciento lo hemos usado todos, está dentro de ley, no vamos a entrar en controversia por ese tema".

PESADILLAS CON OLIMPIA

Pese a que ya ha pasado más de un mes de la dolorosa eliminación en cuartos de final de la Liga Concacaf a manos de Olimpia, Eduardo Atala reconoce que mantiene pesadillas por esa debacle. "Fue algo horrible, son de los momentos más vergonzosos que me ha tocado como dirigente deportivo, tengo pesadillas con ese tema, pero hay que darle vuelta a la página y olvidarse de eso".

No culpa tampoco a Diego Vázquez por los pocos éxitos internacionales que ha tenido al mando de los azules y afirma que "eso le ha pasado a los todos los técnicos de Motagua, Mardiaga ganó un Centroamericano, pero perdió dos finales, antes Motagua ni siquiera llegaba, pero no es a Diego que le falta, es a todos, es una responsabilidad compartida, vamos a seguir intentándolo todo el tiempo que sea necesario".

En los últimos torneos, Olimpia de la mano de Pedro Troglio solo ha perdido dos partidos con Motagua y tiene seis triunfos y un empate.

Atala además menciona que el compromiso del domingo no pone en duda la continuidad de Diego Vázquez quien tiene un año y medio de contrato más con las águilas. "No la pone en riesgo, ellos hacen su mejor esfuerzo, son dedicados al trabajo, con una ética fuerte, no es un club descuidado, siempre revisamos detalles, es lo máximo que le puedes exigir a un entrenador ya que tenga que ganar todos los partidos no lo puedes exigir, se ha equivocado, pero rectifica, lo importante es que la conducta y la ética se mantenga como la tienen".

SITUACIÓN ECONÓMICA Y CONTRATO DE FUTBOLISTAS

El jerarca capitalino asegura que el 2020 fue un mal año para el equipo en temas económicos y que el torneo en vigencia le ha resultado muy caro al club ya que sus aportantes no han podido cumplir sus compromisos.

"Nos ha ido mal, los patrocinadores nos han quedado mal, los negocios personales de los directivos sufren embates de la pandemia, nadie está exento de esta crisis, entonces tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo financieramente para tener un equipo competitivo, pero no tenemos fondos ilimitados y vamos a racionalizar los gastos y contrataciones de acuerdo a lo que podemos pagar", adelanta.

Y revela: "Este es el torneo más caro de Motagua en la historia y eso que los jugadores hicieron un esfuerzo con sus sueldos, aún así es es el campeonato donde los directivos más nos ha tocado aportar".

Eduardo Atala adelante que el argentino Gonzalo Klusener y el artillero Rubilio Castillo se quedan sin contrato al finalizar este torneo, pero que "estamos tratando de renovarlos para el próximo torneo".