El plan de Pedro Troglio si renueva con Olimpia: "En caso de continuar, analizo traerme a mi esposa y mis dos hijitos"

Pedro Troglio no solo ha ganado dos títulos de Liga Nacional, sino que el cariño de la población hondureña, un estratega que más allá de su gran conocimiento y experiencia en el fútbol, su humildad lo hace brillar con luz propia.

El timonel de los merengues no solamente celebró que es bicampeón nacional, sino que también se ha consagrado con un doblete de los Premios Diez.



Troglio compitió en la categoría al Mejor Técnico de la Liga Nacional 2020 y se impuso a sus colegas: Héctor Vargas, Diego Vázquez, Jhon Jairo López y Ramón Maradiaga. El estratega argentino alcanzó el 73.89 % de los votos.



"La verdad que es un orgullo y uno trabaja para hacer ganar al equipo, pero todo lo que vega como esto, es un mimo al trabajo y al alma. Esto tiene que ver con la ayuda de los jugadores que han ganado el torneo y eso me hace poseedor de esto, si no fuera por ellos qué hubiéramos ganado el título, quizás estuviéramos de segundo o tercer lugar, pero mientras sigamos ganando a lo mejor tenga la suerte de tenerlo entre mis manos", dijo Pedro Troglio.



Pese a la gran ventaja que sacó sobre sus colegas, el técnico del Olimpia se limitó a decir que: "Sinceramente yo no me pongo a pensar si le saco algo a alguien, simplemente vine acá a un equipo que estaba necesitados de títulos en la última etapa y para eso me trajeron, el club hizo un gran esfuerzo. Es un mimo al almo y un orgullo personal porque es un reconocimiento a lo que uno hace y va compartido con un montón de gente que trabaja al lado mío: cuerpo técnico, utilería, médicos, dirigentes, jugadores, hinchas. No te voy a negar que es lindo tenerlo en le repisa de tu casa y cuando pasen los años saber que fuiste parte de esto".





Siendo el segundo Premio Diez que conquista, Pedro Troglio ya tiene claro el lugar en el que adornará estos dos galardones que acompañarán el resto de trofeos que ha conseguido en su carrera.



"Justamente en mayo me voy, me llevo este y el otro (Premio Diez), ya que no me lo pude llevar y las dos medallas, pues no pude ir a Argentina y ahora voy a ir a ver a mi madre, mis hijos más grandes y ver a mi esposa e hijos que se van en una semana y hasta mayo los veo. Este trofeo viaja conmigo y estará en todos mis recuerdos".



Y agregó: "Me llevo un par de medallas, estos dos trofeos y ojalá que cuando vuelva y me tenga que volver a ir me lleve algo más. A uno lo contratan para esto y cuando no pasa, los momentos del fútbol son más tristes que alegres y entonces estos hay que celebrarlos".

SU CONTRATO CON OLIMPIA

Pedro Troglio finalmente se refirió a su situación contractual con Olimpia, misma que finaliza al concluir este torneo, pero el técnico argentino maneja la posibilidad de seguir con los blancos.



"A partir de mayo no sé, el club me ha manifestado la intención de volverse a juntar conmigo, entiendo que estamos estamos en un momento difícil, los clubes lo sufren. Hice un esfuerzo para llegar al país y el club para traerme. Lógicamente tiene la prioridad de sentarse, escucharlos y ver qué hago a partir de mayo. Yo estoy cómodo, mi familia también y analizo en el eventual caso de continuar, ya traerme a mi esposa y mis dos hijitos chiquitos. Veremos qué pasa de ahora en adelante".





NÚMEROS DE TROGLIO AL FRENTE DEL OLIMPIA

-Torneo Apertura 2019-2020: Olimpia disputó un total de 22 juegos, logrando 17 triunfos, dos empates y tres derrotas. En este certamen se coronó como Campeonísimo.



-Clausura 2019-2020: El cuadro Albo había jugado 13 partidos en este campeonato que se canceló debido a la pandemia del coronavirus. En ese momento había obtenido seis victorias, cuatro empates y tres derrotas.



-Torneo Apertura 2020-2021: Fueron un total de 22 encuentros disputados en la recién finalizada competición. Olimpia obtuvo 14 triunfos, seis empates y apenas dos derrotas. Se consagró como Campeón Nacional.



Torneo Clausura 2020-2021: Ha disputado dos partidos y los dos los ha ganado. Debutó venciendo como visitante al Real España y en casa a la Real Sociedad.



-Torneos de Concacaf: En los campeonatos que organiza la Confederación, Olimpia compitió en 13 ocasiones, logrando seis triunfos, tres empates y cuatro derrotas.



En resumen, Pedro Troglio suma 72 partidos dirigidos: 45 victorias, 15 empates y 12 derrotas. Dos títulos de Liga Nacional y ubicó al Olimpia entre los mejores cuatro de la Concachampions.