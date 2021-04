Guillermo Chavasco lamenta no poder estar en el partido ante el Olimpia por una lesión

El Vida de La Ceiba sigue luchando por tener un cupo en la fiesta grande del torneo Clausura de la Liga Nacional y para eso debe intentar sumar una victoria ante el Olimpia, una tarea nada fácil.

Los rojos no podrán contar en este duelo con Guillermo Chavasco, uno de los referentes en la zona de volantes, pero este sufre un problema en su rodilla y no oculta su dolor por perderse este juego.

"Lamentablemente no voy a llegar al cien por ciento para este partido, tampoco voy a arriesgar, ni faltarle el respeto a mis compañeros. Si no estoy bien, prefiero apoyar desde afuera".

El jugador recuerda como fue que se lesionó. "Haciendo fútbol interno hace 10 días, tuve una lesión en el menisco de la rodilla izquierda y el doctor me aconsejó parar 14 días. Ya llevo 10 y lamentablemente no llego para este partido".

Chavasco tuvo paso por el Olimpia, lo que supone que este compromiso sería especial, pero su lesión de rodilla se lo impide y espera poder tener una revancha.

"Es un partido especial jugar contra un equipo grande, pero no me queda duda que el fútbol me va a dar otro oportunidad y la definición del torneo nos vamos a volver a cruzar y ahí voy a estar al cien para poder dejar la vida con mis compañeros, pero por ahora me debo preocupar por hace una buena recuperación".

Pero deja claro que: "Me duele igual que el partido pasado, ya saber que no iba poder estar con el Real España me frustré mucho, pero lamentarme no me sirve de nada para la lesión, así que le metí mentalidad positiva y en eso me estoy enfocando".