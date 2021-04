¡OFICIAL! Así se jugará la última jornada en Honduras; se define al descendido y cruces de repechaje

El Torneo Clausura-2021 de la Liga Nacional de Honduras llegó al final de las vueltas regulares. Todo está definido con respecto a cómo se jugará la última fecha, donde se conocerá al descendido y los cruces de repechaje.

La fecha estaba pactada a realizarse este domingo, todos programados para las 5:00 de la tarde, sin embargo tuvo que correrse ya que Olimpia y Motagua tenían su juego pendiente, algo que tenía que resolverse antes.

La cúpula dirigencial de la Liga Nacional de Honduras determinó que la última fecha, la 14 en el calendario, se jugara el martes. Todos los duelos serán a las 7:00 de la noche.



Esta fecha define al descendido a la Segunda División, que de momento es Real de Minas que está en último lugar con 18 puntos, pero una victoria ante Honduras Progreso y una derrota de Real Sociedad ante Real España obligaría a los mineros y aceiteros a una serie de ida y vuelta por el descenso.





Otros de los duelos interesantes es entre UPN y CDS Vida, ambos equipos buscan en sus respectivos grupos ganarse un puesto en el repechaje; hoy por hoy los cocoteros son segundos y Los Lobos necesitan ganar para desplazar al Real Sociedad del tercer lugar.



La misma historia tiene Marathón, conjunto que necesita un empate ante Olimpia para asegurar su boleto sin depender de nadie, Motagua, que está condenados a ser segundo, tendrá una visita difícil a Puerto Cortés ante Platense.



LA JORNADA 14

*Todos a las 7:00 de la noche del martes 27 de abril



Honduras Progreso vs Real de Minas

Estadio: Humberto Micheletti



UPN vs CDS Vida

Estadio: Emilio Williams



Real España vs Real Sociedad

Estadio: Morazán



Olimpia vs Marathón

Estadio: Nacional



Platense vs Motagua

Estadio: Excélsior