Los Caballero Casaña, los trillizos campeones de la Copa Gatorade con la Happy New Dawn que sueñan con seguir los pasos de Luis Palma

Los hermanos, como muy pocas veces se puede ver, viajarán a España para disfrutar del partido de vuelta de la semifinal entre Real Madrid vs Bayern Múnich . Esto como sensacional premio al quedar en el primer lugar del certamen nacional.

El talento y la pasión por la esférica llevó a los trillizos Caballero Casaña a defender los colores de la Happy New Dawn en el campeonato intercolegial patrocinado por GATORADE que se disputó en San Pedro Sula y donde dieron el golpe al consagrarse campeones hace un par de semanas .

Héctor Andrés: “A mí me diferencian por los tacos, por el color de los tacos”.

Héctor David: Normalmente por las posiciones, de cara es difícil. A veces nos confunden, pero creo que lo más no diferencian es por los tacos.

Cuando estábamos en Estados Unidos jugamos en un equipo llamado Dallas en una categoría mayor. En ese equipo había una manager y ella nunca nos había escuchado hablar. Entonces, al final de la temporada habló con mi mamá, a quien le dijo que éramos muy buenos. En eso escuchó a uno de nosotros hablar y dijo: “¿Cómo? Yo pensé que eran mudos”. Nosotros no somos de hablar mucho.

Por la exigencia y tratar de exigirnos para mejorar cada vez más, pero no son peleas fuertes (al momento de jugar)

Un cinco o seis de diez, no somos tan diferentes, pero siempre hay una cosa que nos diferencia.

No mucho. Si nos llegamos a pelear es por el fútbol, por la pasión, pero no fuerte. .

¿Qué tipo de tacos usan?

Mayormente usamos NIKE, pero de todas las marcas.

¿Siempre son tacos diferentes?

Siempre diferentes. Cuando éramos niños sí usábamos los tres los tacos iguales, pero defendimos cambiarlos.

¿Con la vestimenta cómo hacen?

Es diferente, porque cuando éramos pequeños todos se querían tomar fotos con nosotros.

¿Cuál es su estilo?

Nosotros nos vestimos de manera deportiva. Tal vez solo para salida nos vestimos formal, pero mayormente es deportiva.

¿Cuál es su color favorito?

Héctor Andrés: el rojo.

Héctor David: el negro.

Héctor Alejandro: el morado.

Al momento de ir al colegio, ¿sus compañeros los saben identificar?

Sí, nos identifican porque nos tienen que ver todo los días para identificarnos. Y como ellos pasan todo el día con nosotros, nos diferencian. Al menos la mayoría.

LEA TAMBIÉN: De récord: atletas destacan en el Torneo Nacional de Ajedrez de Condepor en Tegucigalpa

¿Se han hecho pasar el uno por el otro?

Héctor David: No, la verdad que nunca. Es que nos han dicho que hagamos eso, pero nosotros mejor decimos que no, no es lo apropiado.

¿Con las materias?

Héctor David: Con las matemáticas ahí vamos. Creo que cada uno tiene sus cualidades en cada materia. En inglés hemos mejorado bastante, lo mismo que el español.

¿Alguna vez alguien se dio cuenta que ustedes no eran trillizos?

Héctor Alejandro: Una vez estábamos los tres vestidos iguales en una plaza y que había un guardia de seguridad. Entonces, pasábamos seguido y el guardia pensó que corríamos rápido. Teníamos como seis años.

¿Barcelona o Real Madrid?

Héctor Andrés: Barcelona.

Héctor David: Barcelona, pero los dos son buenos.

Héctor Alejandro: Barcelona.

¿Cómo están viviendo la Champions League?

Héctor David: Estamos sufriendo, pero ni modo. Lo importante es que son buenos equipos todos, más que quedaron empatados todos.

¿Pasa Real Madrid o Bayern Múnich?

Héctor Alejandro: Creo que pasará Real Madrid, con su afición es diferente.

Héctor David: Quisiera decir Bayern, pero creo que pasará Real Madrid. Está en su casa, son fuertes, más ambiente.

Héctor Andrés: Sí, creo que Real Madrid pasará.

Luis Palma salió de un torneo como éste, ahora lo vemos en el Celtic, ¿qué significa?

Héctor Andrés: “Creo que va a ser motivante estar ahí, poder mejorar, uno puede ser que esté en el campo y no solo en la gradería.

Héctor David: “Para mí es confianza, él se tuvo confianza, lo logró, hay que creérsela”.

Héctor Alejandro: ”Sí, es de ver el esfuerzo que hizo, se propuso la meta, lo cumplió en un nivel profesional”.